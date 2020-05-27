Danla Bilic ile Survivor Cemal Can'ın yakın arkadaş olmaları gündemde dikkat çekti. Danla Bilic'in yaşının kaç olduğu, eğitimi gibi konular da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Daha önce de Cemal Can ile Survivor iletişim oyununda konuşan Danla Bilic bu akşam da Survivor izleyicilerinin karşısına çıkacak. İşte Danla Bilic'in ve Cemal Can'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler…
DANLA BİLİC KİMDİR?
Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Danla Bilic'in boyu 1.65'tir.
Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır.
Samimi ve doğal kişiliği sayesinde Youtube'da 2,5 milyona yakın, Twitter'da 2 milyon, Instagram'da ise 4,5 milyona yakın takipçisi bulunuyor.
Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, bir dönem kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlar yapmıştır.
SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 25 Mayıs 1996 İzmir doğumludur. 24 yaşında olan yarışmacının kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
Survivor Cemal Can Canseven, Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.