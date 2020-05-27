Survivor Aycan kim? 2020 Survivor Aycan Yanaç nereli, hangi ülkede doğdu? Aycan kaç yaşında?

Survivor Aycan kim? 2020 Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmasının izleyicileri yarışmacıların özel hayatlarını da araştırıyor. Arama motorlarında sıkça aratılan isimlerden birisi olan Aycan Yanaç, hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Peki, Survivor Aycan kimdir? İşte, 2020 Survivor Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç hakkındaki bilgiler!
SURVİVOR AYCAN KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.
SURVİVOR AYCAN YANAÇ'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?
Aycan'ın Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Okan Turp'a bazı hisler beslediği ve genç futbolcunun nişanlanma haberini alınca bir hayli üzüldüğü öne sürüldü. Okan Turp kısa zaman önce Alessa Reule ile nişanlanmıştı.
27 Ağustos 2000 doğumlu Okan Turp, 2016 yılında kariyerine başladığı VfB Stuttgart altyapısından 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştur. Burada kendisiyle 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
2019-2020 sezonu ara transfer döneminde 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Okan Turp, U-17 Türk milli takımında ilk maçına 2016 yılında çıkmıştır.