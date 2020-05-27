Survivor Aycan kim? 2020 Survivor Aycan Yanaç nereli, hangi ülkede doğdu? Aycan kaç yaşında?

Survivor Aycan kim? 2020 Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmasının izleyicileri yarışmacıların özel hayatlarını da araştırıyor. Arama motorlarında sıkça aratılan isimlerden birisi olan Aycan Yanaç, hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Peki, Survivor Aycan kimdir? İşte, 2020 Survivor Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç hakkındaki bilgiler!

SURVİVOR AYCAN KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.