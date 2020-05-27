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Survivor Aycan Yanaç'a Fenerbahçe'den haber gelmişti! Aycan Yanaç: Buraya kadarmış...

Survivor 2020'de adım adım finale yaklaşılırken, tüm enerjilerini parkurda harcayan yarışmacılarda yorgunluk belirtileri iyice göze çarpmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın Fernerbahçe'den gfelen müjdeli haberi paylaştığı yarışmacı Aycan Yanaç, son dönemde performansında düşüş yaşaması ile dikkat çekiyor. Aycan Yanaç, Survivor 2020'de iletişim ödüllü yarış sırasında takım arkadaşıyla ufak çaplı gerginlik yaşadı.

27.05.2020 11:43 - Son Güncelleme: 27.05.2020 11:43
Survivor Aycan Yanaç'a Fenerbahçe'den haber gelmişti! Aycan Yanaç: Buraya kadarmış...

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler'de son dönemde performansında düşüş yaşayan Aycan Yanaç, iletişim ödülü oyunu sırasında takım arkadaşıyla gerginlik yaşadı. Ünlüler adına mücadele eden Aycan Yanaç, kaybettiği oyun sonrası kendisine "Oynamamazlık olur mu? Saçmalama, hadi gel" diyen takım arkadaşı Sercan Yıldırım'a isyan etti.

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Survivor Aycan Yanaç'a Fenerbahçe'den haber gelmişti! Aycan Yanaç: Buraya kadarmış...

Oyun sonrasında ağlamaya başlayan Aycan, "Bıktım hep alttan almaktan bir kere de ben oynamak istemeyeyim, bir kere de ben 'çıkmayacağım' diyeyim" karşılığını verdi.

Survivor Aycan Yanaç'a Fenerbahçe'den haber gelmişti! Aycan Yanaç: Buraya kadarmış...

"DEMEK Kİ BURAYA KADARMIŞ"
Kaybettiği yarış ardından takım arkadaşı Elif'le konuşan Aycan, "Yetti, olmuyor artık. Hayır, ben bir daha çıkmayacağım. Olmuyor, yeter bıktım artık. Kötü olduğumu kabul ediyorum. Bitti, demek ki buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.

Survivor Aycan Yanaç'a Fenerbahçe'den haber gelmişti! Aycan Yanaç: Buraya kadarmış...

Takım arkadaşlarını uzun süre teselli etmeye çalıştığı Aycan Yanaç, desteğin ardından tekrar parkurda yarışmaya başladı.

Survivor Aycan Yanaç'a Fenerbahçe'den haber gelmişti! Aycan Yanaç: Buraya kadarmış...

Aycan, gönüllüler takımından Evrim Keklik'e kaybettiği oyun sonrası yine gözyaşlarını tutamadı.

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