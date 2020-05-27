Survivor Aycan Yanaç'a Fenerbahçe'den haber gelmişti! Aycan Yanaç: Buraya kadarmış...
Survivor 2020'de adım adım finale yaklaşılırken, tüm enerjilerini parkurda harcayan yarışmacılarda yorgunluk belirtileri iyice göze çarpmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın Fernerbahçe'den gfelen müjdeli haberi paylaştığı yarışmacı Aycan Yanaç, son dönemde performansında düşüş yaşaması ile dikkat çekiyor. Aycan Yanaç, Survivor 2020'de iletişim ödüllü yarış sırasında takım arkadaşıyla ufak çaplı gerginlik yaşadı.
Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler'de son dönemde performansında düşüş yaşayan Aycan Yanaç, iletişim ödülü oyunu sırasında takım arkadaşıyla gerginlik yaşadı. Ünlüler adına mücadele eden Aycan Yanaç, kaybettiği oyun sonrası kendisine "Oynamamazlık olur mu? Saçmalama, hadi gel" diyen takım arkadaşı Sercan Yıldırım'a isyan etti.