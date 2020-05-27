Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Berkan sevgilisi kim? Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler mücadelesinde, son günlerin dikkat çekici yarışmacılarından birisi de Berkan Karabulut oldu. Berkan'ın sevgilisinin kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; Survivor Berkan kimdir? İşte, Survivor adasındaki performansıyla merak edilen isimlerden olan Berkan Karabulut hakkında merak edilen bilgiler…

SURVİVOR BERKAN KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.