Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisinde bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Dizinin izleyicileri Kuruluş Osman'ın yayınlandığı saatlerde özellikle tarihi karakter hakkında araştırma yapıyor. Bu hafta ön plana çıkan isimlerinden birisi Alişar Bey oldu. Büyük bir ihanet içinde olan Alişar Bey, Osman Bey tarafından derdest edilerek Kayı Obası'na getirildi. Peki, Kuruluş Osman Alişar kimdir? Alişar Bey ne zaman ve nerede öldü? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN ALİŞAR KİMDİR?

Osman Bey Eskişehir'e gidince, Eskişehir hükümet merkezi oldu ve şehirde pazar kuruldu. Eskişehir'in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu iler süren Kütahya Bey'i Germiyanoğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir'e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Gazi Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.