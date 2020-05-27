Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisinde bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Dizinin izleyicileri Kuruluş Osman'ın yayınlandığı saatlerde özellikle tarihi karakter hakkında araştırma yapıyor. Bu hafta ön plana çıkan isimlerinden birisi Alişar Bey oldu. Büyük bir ihanet içinde olan Alişar Bey, Osman Bey tarafından derdest edilerek Kayı Obası'na getirildi. Peki, Kuruluş Osman Alişar kimdir? Alişar Bey ne zaman ve nerede öldü? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN ALİŞAR KİMDİR?
Osman Bey Eskişehir'e gidince, Eskişehir hükümet merkezi oldu ve şehirde pazar kuruldu. Eskişehir'in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu iler süren Kütahya Bey'i Germiyanoğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir'e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Gazi Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.
Bu meseleden dolayı Osman Şah ile, Germiyanoğlu arasında küçük bir çatışma oldu ve kazanan Osman Bey oldu.
Kütahya ve başka taraflardan gelen Türkmenler, Karacahisar'a yerleştiler. Bundan sonra Osman Gazi bazen Eskişehir'de, bazen Söğüt'te, bazen de Karacahisar'da oturur, memleketin gelişmesine, adaletin yayılmasına ve halkın haklarının korunmasına çalışırdı. Bu suretle şehirler şen, yollar emin ve halk rahatlık içinde idi.
Alişar Bey'in tarihte nasıl ve ne şekilde öldüğüne dair bir bilgi yer almıyor.
SARUHAN HÜNEL KİMDİR?
Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul, Fatih'de dünyaya geldi. Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan başarılı oyuncunun Anne tarafı Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Arap, baba tarafı ise Arnavut kökenli Selaniklidir. Saruhan Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel'in de abisidir. Meslek Lisesi'nde tekstil bölümü okuyan Hünel, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı ancak devam edemedi.
Saruhan Hünel, kariyerine mankenlik yaparak başladı. Oyunculuğa ilk adımını 20 yaşında TRT için çekilen filmlerle atan Hünel, sonrasında şarkıcı Emrah ile birlikte 1992 yılında "Gündüzün Karanlığı", 1993 yılında "Yasak Sokaklar", 1998 yılında "Unutabilsem" dizilerinde oynadı.
Saruhan Hünel, vatani görevini tamamladıktan sonra Aynalı Tahir dizisi ile 6 bölüm için anlaştı. Ancak dizi fenomen haline geldi ve 5 yıl devam etti. 170 bölümde rol alan Hünel, Aynalı Tahir dizisi ile şöhrete kavuştu.
Saruhan Hünel, 2003 yılında senarist Sergin Akyaz ile evlendi Çift 2010 yılında boşandı. Hünel, 2012 yılında boşandığı eşi Sergin Akyaz'ın kaleme aldığı Araf Zamanı isimli dizide Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Burak Sergen, Hakan Ural, Kürşat Başar, Ayşe Kökçü ile birlikte rol aldı.
KURULUŞ OSMAN 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir!"
Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?