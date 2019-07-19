Son dakika: Kerimcan Durmaz'ın foyası ortaya çıktı! Savcılıktan gelen bilgiye göre Kerimcan'ı koruyan mafya...
Son dakika Kerimcan Durmaz bilgisi herkesi şok etti! Savcılıktan gelen bilgiye göre sözde fenomen Kerimcan Durmaz'ı koruyan mafya ortaya çıktı. Şarkıcı Arto'nun mağdur, Durmaz'ın şüpheli sıfatıyla yer aldığı iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Durmaz'ın örgüt lideri ile tanışıklığı ve telefon irtibatları bulunduğu kaydedildi. İşte detaylar...
Sözde sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, kamuoyunda 'Arto' olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikâyet ettiği iddia edilmişti. Şikâyet sonrası Arto'nun tehdit edildiği ileri sürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.
MAFYA LİDERİYLE İRTİBATI ORTAYA ÇIKTI
Arto'nun aralarında bulunduğu 3 şüpheli mağdur sıfatıyla, Sarallar Grubu lideri Savaş Sarmusak ve Kerimcan Durmaz'ın aralarında bulunduğu 14 kişi de şüpheli sıfatıyla iddianamede yer aldı.İddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İddianamede, Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya paylaşımları ile tanındığı, özellikle örgüt lideri Savaş Sarmusak ile tanışıklığının ve telefon irtibatlarının bulunduğu kaydedildi.
"KİM NE SIKINTI YAPACAK ONA"
Şüpheli Kerimcan Durmaz'ın suç örgütünün uygun görüp onayladığı yerlerde sahne aldığı, örgüt lideri şüpheli Savaş Sarmusak'ın iletişimin tespiti tutanaklarına yansıyan bir görüşmesinde "Olmaz koçum, kim ne sıkıntı yapacak ona" şeklinde sözler sarf etmesinden şüpheli Kerimcan Durmaz'ın suç örgütünün koruması altında bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.
İddianamede, 23 Eylül 2016 tarihinde örgüt yöneticisi firari şüpheli Serdar Sarmusak'ın C.Y. isimli şahsı arayarak "He o he gelince söylersin Arto'yu aradık biz tamam mı bir daha öyle yazı yazmayacak hakkında" diyerek Arto'yu aradıklarını ve gereken haberi yolladıklarını, artık Kerimcan Durmaz hakkında bir daha paylaşımda bulunamayacağını belirttiği kaydedildi.