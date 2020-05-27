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    • 27.05.2020 13:37
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    • 27.05.2020 13:40
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    Son dakika: Sunucu 'a sosyal medya şoku! ‘Bu mesajlar iftira’ diyerek savcılığa koştu

    , geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başvurdu. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Günal, sosyal medya hesabından kendisine ve ailesine şantaj ve iftira mesajları atan bazı kullanıcılar olduğunu, kendisini eşine karşı zor durumda bırakacak asılsız sözler yazıldığını kaydetti.

    Sunucuya sosyal medya şoku!

    Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan , sosyal medya hesabından kendisine ve eşinin ailesine iftira niteliğinde sözler yazan kullanıcıları ihbar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başvurdu. Günal, sosyal medya hesabından kendisine ve ailesine şantaj ve iftira mesajları atan bazı kullanıcılar olduğunu, kendisini eşine karşı zor durumda bırakacak asılsız sözler yazıldığını kaydetti.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Geçtiğimiz günlerde kayınvalidesine iftira dolu bir mesaj atıldığını beyan eden Günal, 'Benim hakkımda eşimi aldattığım yönünde asılsız sözler sarf edilmekte ve ailem tehdit etmektedir. Bu kullanıcıların tespit edilip cezalandırılması gerekir. Benim ve ailemin huzurunu bozan şüpheliler ısrarla suç işlemeye devam etmektedir' ifadelerini kullandı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Günal, sosyal medya mesajlarını savcılığa delil olarak sundu.

    Haberler Magazin Son dakika: Sunucu Özlem Günal'a sosyal medya şoku! ‘Bu mesajlar iftira’ diyerek savcılığa koştu
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