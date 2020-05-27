Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Özlem Günal, sosyal medya hesabından kendisine ve eşinin ailesine iftira niteliğinde sözler yazan kullanıcıları ihbar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başvurdu. Günal, sosyal medya hesabından kendisine ve ailesine şantaj ve iftira mesajları atan bazı kullanıcılar olduğunu, kendisini eşine karşı zor durumda bırakacak asılsız sözler yazıldığını kaydetti.

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Geçtiğimiz günlerde kayınvalidesine iftira dolu bir mesaj atıldığını beyan eden Günal, 'Benim hakkımda eşimi aldattığım yönünde asılsız sözler sarf edilmekte ve ailem tehdit etmektedir. Bu kullanıcıların tespit edilip cezalandırılması gerekir. Benim ve ailemin huzurunu bozan şüpheliler ısrarla suç işlemeye devam etmektedir' ifadelerini kullandı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Günal, sosyal medya mesajlarını savcılığa delil olarak sundu.