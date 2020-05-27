Survivor iletişim ödülünde Cemal Can'a yine doğum günü pastası sürprizi yapılıyor ve gözyaşları sel oluyor. Danla Bilic ile Cemal Can'ın şifreli konuşmaları ise en dikkat çeken detay oluyor. Instagram hesabından Cemal Can ile çekildikleri fotoğrafı da paylaşan Danla Bilic, "Acaba sevgililer miydi?" Sorularının da gündeme gelmesine neden oluyor. İşte merak edilen Danla Bilic kimdir? Sorusunun yanıtı…