Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! "ABD'de evlere temizliğe gidiyorum" demişti...
Geçtiğimiz yıl ABD'de evlere temizliğe gittiğini açıklayan ve annesi Hülya Darcan ile kız kardeşi Bergüzar Korel hakkında ilginç açıklamalarda bulunan Zeynep Korel, veraset belgesi almak için dava açmıştı. Avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan için "Beni yaşarken öldürdü" demiş ve annesi aleyhine kendisini tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Zeynep Korel istediğini aldı.
22.01.2020 09:25
- Son Güncelleme: 22.01.2020 09:25
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