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Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! "ABD'de evlere temizliğe gidiyorum" demişti...

Geçtiğimiz yıl ABD'de evlere temizliğe gittiğini açıklayan ve annesi Hülya Darcan ile kız kardeşi Bergüzar Korel hakkında ilginç açıklamalarda bulunan Zeynep Korel, veraset belgesi almak için dava açmıştı. Avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan için "Beni yaşarken öldürdü" demiş ve annesi aleyhine kendisini tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Zeynep Korel istediğini aldı.

22.01.2020 09:25 - Son Güncelleme: 22.01.2020 09:25
Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! ABD'de evlere temizliğe gidiyorum demişti...

Amerika'da temizlikçilik yaptığını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme... Babası Tanju Korel'in vefatının ardından mirasın paylaştırılması için veraset ilamı (mirasçılık belgesi) isteyen Zeynep Hanım'ın talebi kabul edildi.

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! ABD'de evlere temizliğe gidiyorum demişti...

Mahkeme, sekize böldüğü mirasın kanun gereği iki payını anne Hülya Darcan'a, geriye kalan üçer payının da kardeşler Bergüzar Korel ile Zeynep Korel'e verilmesini hükmetti.

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! ABD'de evlere temizliğe gidiyorum demişti...

Ailesi ile arasında ciddi problemleri olan Zeynep Korel, daha önce mirası reddetmişti.

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! ABD'de evlere temizliğe gidiyorum demişti...

ABLASINI SUSTURMUŞTU
Zeynep Korel, geçtiğimiz aylarda kardeşi için "Bergüzar ile Halit Ergenç'in evliliğini bebek kurtardı" demişti. Doğum için gün sayan güzel oyuncu da ablasına konuşma yasağı getirmişti.

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! ABD'de evlere temizliğe gidiyorum demişti...

Korel kardeşler babalarının vefatından sonra ilişkilerini kesti.

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