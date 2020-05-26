Survivor'da bu hafta eleme var mı? Heyecan sürüyor! 26 Mayıs Survivor'da bugün eleme neden olmadı?

İzleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da bu akşam iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Başa baş süren mücadelenin ardından Gönüllüler takımı iletişim ödülünü kazanan takım oldu. Bilindiği üzere geçen hafta Survivor'a veda eden isim Mert Öcal olarak açıklanmıştı. Bugün ekranlarda eleme olmadığını gören izleyiciler Survivor'da bu hafta eleme var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 26 Mayıs Survivor'da bugün eleme neden olmadı? İşte yanıtı...

SURVİVOR'DA BU HAFTA ELEME VAR MI?

Survivor'da bu hafta 'Ramazan Bayramı' nedeniyle eleme olmayacağı açıklandı. Bu kapsamda bu hafta hiçbir yarışmacı adaya veda etmeyecek. Survivor'da eleme gelecek hafta olacak.