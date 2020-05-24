SURVIVOR KALECİ NİHAT KİMDİR?

Bu akşam Survivor 2020'de birleşme partisi organizasyonlarından futbol maçı oynanıyor. Acun medya ile Survivor 2020 takımı karşı karşıya gelirken yarışmacıların kalesinde yer alan Nihat'ın kim olduğu merak ediliyor. Survivor yarışmacılarında futbol konusunda anlayanlar arasında eksik olduğu için 1 kişi Acun medya ekibinden bu takıma dahil olmuştur. Bu yüzden kalede yer almakta olduğunu belirtmek isteriz.

Nihat yarışmacı değil çekim ekibinde yer almaktadır. Karşıyaka, Altınordu ve Bucaspor alt yapılarında oynamış olan Nihat Altman kalecilik yapmıştır.