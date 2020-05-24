24 Mayıs Survivor futbol maçı oldukça ilgi çekti. Survivor izleyenler Survivor futbol maç spikeri ve kaleci Nihat hakkında internette araştırmalar yapıyor. Survivor 2020 24 Mayıs futbol maçını hangi takım ve kazandı? Bayram haftası dolayısıyla bu akşam Survivor 2020'de futbol maçının rövanşı yapılacak. Maçı hangi tarafın kazandığından çok maç içerisinde Aycan'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareket konuşulacak gibi görünüyor.
SURVİVOR'DA FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Survivor 2020-Acun Medya arasındaki karşılaşma sona erdi. Acun Medya önde götürdüğü karşılaşma 13-10 Acun Medya'nın galibiyetiyle sona erdi.
SURVIVOR KALECİ NİHAT KİMDİR?
Bu akşam Survivor 2020'de birleşme partisi organizasyonlarından futbol maçı oynanıyor. Acun medya ile Survivor 2020 takımı karşı karşıya gelirken yarışmacıların kalesinde yer alan Nihat'ın kim olduğu merak ediliyor. Survivor yarışmacılarında futbol konusunda anlayanlar arasında eksik olduğu için 1 kişi Acun medya ekibinden bu takıma dahil olmuştur. Bu yüzden kalede yer almakta olduğunu belirtmek isteriz.
Nihat yarışmacı değil çekim ekibinde yer almaktadır. Karşıyaka, Altınordu ve Bucaspor alt yapılarında oynamış olan Nihat Altman kalecilik yapmıştır.
ERTEM ŞENER KİMDİR?
Ertem Şener, 18 Temmuz 1975 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi.
Şener, İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra lisans eğitimini Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümün'de bitirdi.
Şener, televizyon kariyerine Şah Tv'de maç sunarak başladı.
Buradan TGRT'ye geçti ve İtalya Ligi maçlarını sunmaya başladı. Bu sunumlarıyla büyük kitlelerin sevgisini kazanmaya başladı.
Bir süreliğine Kanal 6'da sunuculuk yaptıktan sonra 1997 senesinde Star Tv'ye geçti. Bu kanalda yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçlarının spikerliğini yaptı.
2001 senesinde özel bir ajans adına çalışmak maksadıyla İtalya'nın Milano kentine giden Şener, 2002 senesinde Star Tv'ye geri döndü.
2012 senesinde Kanal D'de yayınlanan Kazanmak İçin Bir Dakika programını sundu.
Kasım 2012'den itibaren Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programların sunuculuğunu üstlenen Ertem Şener, aynı zamanda Beyaz TV Spor müdürlüğü görevini de yapmaktadır.