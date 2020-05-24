Survivor yarışmacılarının her birinin bir ünlü ile eşleştiği Anlat Bakalım oyunu ekrana geliyor. Oyunda her yarışmacı bireysel olarak mücadele edecek. Anlat Bakalım oyununda Türkiye'den canlı yayınla yarışmaya katılacak 11 ünlü isim ile Survivor yarışmacıları, kelimeleri birbirlerine anlatmaya çalışıyor. Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu. Peki 24 Mayıs Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Eleme Adayı kim? Detaylar takvim.com.tr'de
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kazanan partnerler belli oldu. Cemal Can ve Ezgi Mola ikilisi 13 tane kelimeyi bilerek oyunu kazandı.
24 Mayıs Survivor Ünlüler Takımı Anlat Bakalım Eşleşmeleri
Sercan Yıldırım-Burak Yılmaz
Yunus Emre Özden-Bülent Serttaş
Aycan Yanaç-Emre Belözoğlu
Elif Gören-Murat Dalkılıç
24 Mayıs 2020 Survivor Gönüllüler Takımı Anlat Bakalım Eşleşmeleri
Barış Murat Yağcı-Cedi Osman
Nisa Bölükbaşı-Enis Arıkan
Cemal Can Canseven-Ezgi Mola
Berkan Karabulut-Gupse Özay
Yasin Obuz-Hadise
Ardahan Uzkanbaş-Sarp Apak
Evrim Keklik-Yılmaz Morgül
23 MAYIS 2020 SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım Ünlüler oldu. Bu akşam yapılan oylamada ilk eleme adayı olan Yunus Emre'nin adı yazılmayacaktı. Diğer üç isim arasında kullanılan oylar sonucunda en çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Haftanın ikinci eleme adayı olan Elif'in adı üç kere yazılmış, Aycan'ın adı ise bir kere yazılmıştı.
23 Mayıs 2020 SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı dün ada konseyinde belli oldu. Bayram nedeniyle bir gün öncesine alınan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler, aralarında yaptıkları oylama sonucunda eleme adayı olarak Yunus Emre'yi çıkardılar.
SURVIVOR 2020'de BAYRAM NASIL GEÇECEK?
Survivor'da bayramın ilk günü Acun Medya – Survivor 2020 yarışmacıları arasında futbol maçının rövanşı oynanacak. Sonrasında 11 yarışmacının 11 ünlü ile eşleştiği Anlat Bakalım oyunu ekrana gelecek. Bayramın 2. günü ise seyircilerin oylayacağı karaoke yarışması yapılacak. Devamında Survivor tarihinde bir ilk olacak canlı yayında bir yarışma yapılacak. Son olarak ise 2 milyon olan dünya rekorunu kırmak için Instagram canlı yayını yapılacak. Bayramın üçüncü günü yarışmacılar iletişim oyunu oynayacak. Bayramın son günü mükemmel bir şov ile sona erecek.
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iki takım, ilk olarak avantaj oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor 2020'de ilk defa oynayacakları parkurda Ünlüler ve Gönüllüler, avantajı elde etmek için yoğun güç harcadılar. Ünlülerden Sercan, Yunus Emre, Elif, Aycan'a karşılık Gönüllülerden Nisa, Evrim, Berkan, Ardahan parkura çıktı. Bayrak yarışında galip gelen ve avantaj oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım harika bir ödül de kazandı. Oyundan önce Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu ödülünü açıkladı. Dokunulmazlık ödül oyunu domestos ve cif hijyen paketi olarak açıklandı.
SERCAN İLE YASİN YİNE TARTIŞTI, YUNUS EMRE YİNE ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
Survivor'da bugün gergin bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Sercan ile Yasin arasında tartışma aynı şekilde devam etti. Survivor'da son bölümde Sercan, Yasin'i kızdırmak için kazandığı oyun sonrasında sevinirken onu taklit etmişti. Bugün de aynı şekilde "Bum" diyerek sevinen Sercan, Yasin'i yine sinirlendirmeyi başardı. Çok sinirlenen ve Sercan'ın üzerine yürüyen Yasin'i arkadaşları zor sakinleştirdi.
Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler takımından Yunus Emre, oyun sırasında önce Barış ile tartıştı. Sonrasında Berkan ile birbirlerinin üzerine yürüdüler. Daha sonra ise başka bir oyun sonrasında Ardahan'la ciddi bir şekilde tartıştı.