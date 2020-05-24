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    • 24.05.2020 09:34
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    öldü mü? Kanser hastası olan Özkan Uğur...

    İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ üyesi Özkan Uğur, devam eden corona virüs günlerinde, vatandaşlara anlamlı bir çağrıda bulunmak için arkadaşlarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. 2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. "Maske tak" diyerek mesaj veren Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti. Üzerinden çok geçmeden öldü iddiaları gündemde yerini aldı. Usta sanatçı, "Özkan Uğur öldü" iddialarını bakın nasıl yalanladı...

    Özkan Uğur öldü mü?

    Bir süredi kanser tedavisi gören ünlü sanatçı , Twitter'daki 'öldü' iddiaları üzerine açıklama yaptı. Uğur Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah'a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

    Özkan Uğur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Gülhane Parkı'nda düzenlenen konsere, tedavisi nedeniyle katılamamıştı. Konser sırasında konuşan Fuat Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını açıklamıştı.

    MFÖ grubundan ekip arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le birlikte "Maske tak" diyerek mesaj veren Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.

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