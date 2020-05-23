Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dün akşam iki takım arasında kıyasıya geçen mücadeleyi Gönüllüler takımı kazanmıştı ve sembolü Evrim almıştı. Ada konseyinde ise ilk eleme adayı Yunus Emre olarak belirlenmişti. Bu akşam iki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, 23 Mayıs Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10-6 mücadeleyi kazanan takım oldu.

GÖNÜLLÜLER: 10

ÜNLÜLER: 6