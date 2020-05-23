Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dün akşam iki takım arasında kıyasıya geçen mücadeleyi Gönüllüler takımı kazanmıştı ve sembolü Evrim almıştı. Ada konseyinde ise ilk eleme adayı Yunus Emre olarak belirlenmişti. Bu akşam iki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, 23 Mayıs Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10-6 mücadeleyi kazanan takım oldu.
GÖNÜLLÜLER: 10
ÜNLÜLER: 6
İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında şu an mücadele sona erdi. Anlat Bakalım oyununu 7-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ERZAK OYUNU KİM KAZANDI?
İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Sonuca göre oyunu Gönüllüler takımı 10-5 kazandı.
SURVİVOR'A BU HAFTA HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?
Survivor'da elenen isim belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı Ada konseyinde toplandı. Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismin Mert olduğunu açıkladı.
SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI
Survivor'da Gönüllüler takımından Barış Murat Yağcı SMS oylamasında birinci oldu. Barış eleme adayı olarak Cemal Can'ı gösterdi. Aynı zamanda Ünlüler Takımından Elif Yıldırım Gören SMS birincisi olarak açıklandı. Elif eleme adayı olarak Sercan'ı gösterdi.
Böylece Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Elenen isim ise Mert oldu.
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10-4 skorla Gönüllüler takımı oldu.