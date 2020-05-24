Acun Ilıcalı, corona virüs salgını nedeniyle bu bayramı ziyaretçi olmadan geçirecek olan Darülaceze sakinleri ve çalışanları için, bin adet çikolata gönderdi. Çikolataları kurum adına Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci teslim aldı. Darülaceze sakinlerinin her bayram gelen binlerce ziyaretçiye alıştığını ifade eden Cebeci, "Gördüğünüz üzere kamyon ile çikolata gelmiş. İnşallah bir burukluk hissetmeden bayramı bugün, burada yaşamış olacağız. Darülaceze'de biliyorsunuz 30 bin metrekare alan var. Burada inşallah sakinlerimizin hiçbirinin başının öne eğik olmadığını göreceğiz. Mutlu ve huzurlular. Farklı kesimlerden bayram hediyeleri geliyor hem sakinlerimize, hem çalışanlarımıza onları dağıtıyoruz. Güzel bir bayram olacak. Temennimiz o ki, en kısa zamanda bu sosyal mesafeden, maskelerden kurtulalım. Bundan sonra tabii daha kurallara, kaidelere uyarak yaşamayı da öğreneceğiz" dedi.



Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı 'Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Ramazan ayı dolayısıyla 20 bin Ramazan kolisi yardım yapılacağını duyurmuştu.

Ilıcalı, yarışmacılara ve ekran başındakilere şunları söylemişti

"Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı. Ramazan ayını vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içinde yaşamaya başladı. Krizin ekonomik yanı da var. Ülkemizde bu konuda da çok büyük bir dayanışma başladı. Ülke kenetlendi ve çok ciddi miktarda yardımlar toplanıyor. Milli Dayanışma Kampanyası'yla ülkemizde zorda olan vatandaşlarımıza yardım ediliyor. Biz de Survivor ailesi olarak Ramazan ayında katkımız olsun istedik. Ramazan ayı, ayrıca birbirimizi desteklememiz gereken bir ay olduğu için katkımız olsun istedik. Hepinizin adına biner adet yardım paketini toplamda 15 bin aileye, 5 bin aileye de buradaki emekçiler adına yardımda bulunacağız. 20 bin aileye 20 bin Ramazan kolisini Cumhurbaşkanlığımız kanalıyla ulaştıracağız."