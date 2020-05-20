RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı'dan son dakika Emre Belözoğlu ve Hadise açıklaması! Survivor 2020 oyuncuları ile ünlüler...

Survivor 2020 sürprizlere doymuyor! Acun Ilıcalı, Survivor 2020 oyuncuları ve ünlü isimler ile yeni program formatını açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan ve büyük ilgi gören 'Anlat Bakalım' yarışmasına telekonferansla ünlü isimleri davet edeceğini ifade etti. Survivor'da Fenerbahçeli olduğunu her fırsatta dile getiren Aycan Yanaç'ın eşi Emre Belözoğlu, son dönemde çapkınlıkları ile adından sıkça söz ettiren Sercan Yıldırım'ın eşi Galatasaray'dan takım arkadaşı Burak Yılmaz, Yasin Obuz'un eşi ise Hadise olacak! İşte Acun Ilıcalı'nın son dakika Survivor yeni format açıklamasının detayları...

20.05.2020 10:40 - Son Güncelleme: 20.05.2020 10:48
Acun Ilıcalı'dan son dakika Emre Belözoğlu ve Hadise açıklaması! Survivor 2020 oyuncuları ile ünlüler...

Acun Ilıcalı Survivor 2020 formatındaki değişikliği açıkladı! Programın yeni formatında Survivor 2020 yarışmacıları ile ünlü isimleri bir araya getireceğini açıklayan Acun Ilıcalı'dan sürpriz üstüne sürpriz!

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Acun Ilıcalı'dan son dakika Emre Belözoğlu ve Hadise açıklaması! Survivor 2020 oyuncuları ile ünlüler...

Acun Ilıcalı, NBA'de forma giyen basketbolcu Cedi Osman'ın Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına konuk oldu. Ilıcalı, konuk olduğu yayında heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'dan son dakika Emre Belözoğlu ve Hadise açıklaması! Survivor 2020 oyuncuları ile ünlüler...

ACUN ILICALI'DAN SON DAKİKA YENİ FORMAT AÇIKLAMASI

Çok yakında bir yarışma yapıyoruz. Anlat Bakalım'da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz vereceğiz. Aycan'a Emre Belözoğlu'nu vereceğiz. Yasin'e Hadise'yi vereceğiz. Sercan ile Burak Yılmaz var. Barış'a da seni istiyoruz. Eğer katılırsan çok seviniriz." sözlerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan son dakika Emre Belözoğlu ve Hadise açıklaması! Survivor 2020 oyuncuları ile ünlüler...

Ünlü televizyoncu, Cedi'nin "Bu yarışmalardan birine katılsan hangisine katılmak istersin?" sorusuna "Var Mısın Yok Musun'a katılmak isterim. En kolayı oydu. Fatih Terim yarıştı, Roberto Carlos yarıştı. Bu zirve yaptığımız programdı. Bir stüdyoda ancak bu kadar ilgi çekebilirsin" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı'dan son dakika Emre Belözoğlu ve Hadise açıklaması! Survivor 2020 oyuncuları ile ünlüler...

"Biz de mental olarak ön planda olmak daha önemli. Sen yarışabilir misin bilmiyorum. Uzun boylu olanlar yarışamaz. Ama gard olanlar Survivor'da yarışabilir" dedi.

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