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Acun Ilıcalı'dan son dakika Emre Belözoğlu ve Hadise açıklaması! Survivor 2020 oyuncuları ile ünlüler...

Survivor 2020 sürprizlere doymuyor! Acun Ilıcalı, Survivor 2020 oyuncuları ve ünlü isimler ile yeni program formatını açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan ve büyük ilgi gören 'Anlat Bakalım' yarışmasına telekonferansla ünlü isimleri davet edeceğini ifade etti. Survivor'da Fenerbahçeli olduğunu her fırsatta dile getiren Aycan Yanaç'ın eşi Emre Belözoğlu, son dönemde çapkınlıkları ile adından sıkça söz ettiren Sercan Yıldırım'ın eşi Galatasaray'dan takım arkadaşı Burak Yılmaz, Yasin Obuz'un eşi ise Hadise olacak! İşte Acun Ilıcalı'nın son dakika Survivor yeni format açıklamasının detayları...

20.05.2020 10:40 - Son Güncelleme: 20.05.2020 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





