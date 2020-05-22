Instagram canlı yayın dünya rekoru kimde? Instagram canlı yayın izlenme rekoru ne kadar? Instagram canlı yayın rekoru arama motorlarında sorgulanıyor. Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı yeni bir deneme yapacaklarını açıkladı. Ilıcalı yaptığı açıklamada, 2 milyonluk Instagram canlı yayın dünya rekorunu kırmaya çalışacaklarını duyurdu. Peki, Instagram canlı yayın dünya rekoru kimde?