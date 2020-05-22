Instagram canlı yayın dünya rekoru kimde? Instagram canlı yayın izlenme rekoru ne kadar? Instagram canlı yayın rekoru arama motorlarında sorgulanıyor. Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı yeni bir deneme yapacaklarını açıkladı. Ilıcalı yaptığı açıklamada, 2 milyonluk Instagram canlı yayın dünya rekorunu kırmaya çalışacaklarını duyurdu. Peki, Instagram canlı yayın dünya rekoru kimde?
BAYRAM ÖZEL PROGRAMI NASIL OLACAK?
Bayramın ilk günü futbol maçının rövanşı yapılacak. Bu yarışmanın sonrasında ünlülerin katılacağı Anlat Bakalım olacak.
Bayramın ikinci gününde karaoke yarışması yapılacak. Yarışmada performansları seyirciler oylayacak. Sonrasında Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Canlı yayınla Acun Ilıcalı'nın hesabından seyircilere sorular sorulacak. Yarışmacılar ise doğru cevapları tahmin etmeye çalışacak.
INSTAGRAM CANLI YAYIN DÜNYA REKORU KİMDE?
4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine Instagram canlı yayınında en çok izlenenler rekorunu kırdı.
24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını açıklamak için Instagram'da canlı yayına başladı.
Canlı yayına 2 milyon kişi katılım gösterdi.