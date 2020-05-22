Survivor bayram özel programı nasıl olacak? Survivor bayram Anlat Bakalım yarışmasına hangi ünlüler katılacak? Survivor Anlat Bakalım bayram özel programı yapılacak. Acun Ilıcalı bugün yapılan ada konseyinde büyük sürprizi yarışmacılara açıkladı. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Ilıcalı, Survivor bayram özel programında neler olacağını duyurdu. Survivor bayram Anlat Bakalım yarışmasına birbirinden ünlü isimler katılacak. Peki, Survivor'da bayramda hangi ünlüler olacak?
BAYRAM ÖZEL PROGRAMI NASIL OLACAK?
Bayramın ilk günü futbol maçının rövanşı yapılacak. Bu yarışmanın sonrasında ünlülerin katılacağı Anlat Bakalım olacak.
Bayramın ikinci gününde karaoke yarışması yapılacak. Yarışmada performansları seyirciler oylayacak. Sonrasında Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Canlı yayınla Acun Ilıcalı'nın hesabından seyircilere sorular sorulacak. Yarışmacılar ise doğru cevapları tahmin etmeye çalışacak.
ACUN ILICALI'DAN BAYRAM MÜJDESİ
Yarışmanın bu bölümünde ada konseyi de gerçekleşti. Acun Ilıcalı Ünlüler ve Gönüllüler'e ada konseyinde bayram haftasını 'Televizyon ve Survivor tarihinde bir ilk olacak' sözleriyle anlattı.
Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan "Anlat Bakalım" yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.
ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyununa katılacak olan ünlü isimleri açıkladı. Katılacak isimlerin çok renkli karakterlerden oluştuğu dikkat çekerken bayramda ekran başında izleyenleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor.
PAYLAŞIM MERAKLANDIRDI
Acun Ilıcalı, Survivor'ın pazar günü yani bayramın 1. günü ekranlara gelecek yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise, "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.
İŞTE ÜNLÜLER TAKIMI
Sercan-Burak Yılmaz
Yunus Emre-Bülent Serttaş
Aycan-Emre Belözoğlu
Elif-Murat Dalkılıç
İŞTE GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Barış- Cedi Osman
Nisa-Enis Arıkan
Cemal Can-Ezgi Mola
Berkan-Gupse Özay
Yasin-Hadise
Ardahan-Sarp Apak
Evrim-Yılmaz Morgül