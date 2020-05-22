Survivor bayram özel programı nasıl olacak? Survivor bayram Anlat Bakalım yarışmasına hangi ünlüler katılacak? Survivor Anlat Bakalım bayram özel programı yapılacak. Acun Ilıcalı bugün yapılan ada konseyinde büyük sürprizi yarışmacılara açıkladı. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Ilıcalı, Survivor bayram özel programında neler olacağını duyurdu. Survivor bayram Anlat Bakalım yarışmasına birbirinden ünlü isimler katılacak. Peki, Survivor'da bayramda hangi ünlüler olacak?

BAYRAM ÖZEL PROGRAMI NASIL OLACAK?

Bayramın ilk günü futbol maçının rövanşı yapılacak. Bu yarışmanın sonrasında ünlülerin katılacağı Anlat Bakalım olacak.

Bayramın ikinci gününde karaoke yarışması yapılacak. Yarışmada performansları seyirciler oylayacak. Sonrasında Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Canlı yayınla Acun Ilıcalı'nın hesabından seyircilere sorular sorulacak. Yarışmacılar ise doğru cevapları tahmin etmeye çalışacak.

ACUN ILICALI'DAN BAYRAM MÜJDESİ

Yarışmanın bu bölümünde ada konseyi de gerçekleşti. Acun Ilıcalı Ünlüler ve Gönüllüler'e ada konseyinde bayram haftasını 'Televizyon ve Survivor tarihinde bir ilk olacak' sözleriyle anlattı.

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan "Anlat Bakalım" yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.