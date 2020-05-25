TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor bu akşam canlı yayınla izleyici karşısına çıktı. Keyifli anların yaşandığı canlı yayında yarışmacılar tahminleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Tahmin yarışmasının ardından Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi Instagram'da yaptığı canlı yayında rekor denemesi yaptı. Acun Ilıcalı'nın resmi Instagram hesabından yapılan yapılan ilk canlı yayına 1 milyondan fazla kişi katılmıştı. Peki, bugün yapılan Survivor canlı yayın rekoru ne kadar oldu? Instagram canlı yayına kaç kişi katıldı?

SURVİVOR CANLI YAYIN REKORU NE KADAR OLDU?

Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı canlı yayın dünya rekoru kırdı. Survivor canlı yayınına 3 milyondan fazla kişi katıldı. Böylece dünya rekoru Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin oldu.