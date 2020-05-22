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    • 22.05.2020 17:10
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    canlı yayın izle Atv! Son dakika DNA testi sonucu herkesi şoke edecek (22 Mayıs 2020 Cuma)

    Atv canlı yayınında yayınlanan 'da bugün (22 MayısCuma) neler oluyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Türkiye Uğurcan'ı konuşmaya devam edecek! Uğurcan, yıllardır baba bildiği Ali Celepoğlu'nun gerçek babası olmadığını öğrendi. Anne Nargüzel Celepoğlu'nun itirafından sonra yapılan DNA testi sonucu Esra Erol'da canlı yayınında açıklanıyor! Uğurcan'ın biyolojik babası Uğur Yazar mı? Son dakika DNA testi sonucu ve daha fazlası 22 Mayıs Cuma Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisi ile buluşuyor. Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Mayıs 2020 Cuma Esra Erol'da canlı yayınında neler oluyor?

    22 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda son dakika DNA testi sonucu bilgisi arka arkaya paylaşılıyor! Semiha'nın 5 yaşındaki küçük kızının babası Zafer mi yoksa Deniz mi? Nargüzel Celepoğlu 20 yıldır oğlu Uğurcan'a yalan söylediğini itiraf etti! DNA sonucuna göre Uğurcan Celepoğlu'nun babası kim?

    ATV CANLI YAYIN İZLE ESRA EROL 22 MAYIS CUMA - TIKLA

    "Kocam Deniz, ilk kocam Zafer'den olan çocuğumu kaçırıyor" dedi. Deniz Bey ise stüdyoya geldi! "Deniz, "Çocuk benim, DNA testi istiyorum" dedi, Semiha reddetti! Akılalmaz olayda son perde! 5 yaşındaki çocuğun babası kim? Deniz Gelen mi yoksa Zafer Karakuş mu? DNA testi sonucu Esra Erol'da canlı yayınında açıklanıyor!

    ATV CANLI YAYIN

    "Kız kardeşim Ayşe Çakal, 8 Mayıs gecesi iki çocuğu ile birlikte evi terk etti" diyen ağabeyin şoke eden sözleri! Kız kardeşimin hayatından şüphe ediyorum diyen ağabey Esra Erol'dan yardım istedi!

    Haberler Magazin Esra Erol canlı yayın izle Atv! Son dakika DNA testi sonucu herkesi şoke edecek (22 Mayıs 2020 Cuma)
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