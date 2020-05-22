GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS PUANLAMASI



Gelinim Mutfak'ta günün en düşük puanını alan gelini 5 puan ile Dilek oldu. Günün en düşük puanını alan ikinci gelin 11 puan ile Neslihan oldu.

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi 15 puan ile Hatice oldu.

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altının sahibi olan gelin 71 puan ile Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?



Kıymet ve Neslihan haftanın düşük puanını aldılar.

En düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'dan elenen yarışmacı 42 puan ile Kıymet oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp, 5 altın bileziğin sahibi ise 69 puan ile Elif oldu.