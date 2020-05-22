Gündüz kuşağının heyecanla takip edilen Gelinim Mutfakta sezon finali yaparak ekranlara bir süreliğine ara verdi. Günün yemek konseptine göre hünerlerini konuşturan gelinlerin yanı sıra kaynanaların polemikleri de dikkat çekiyor. 22 Mayıs Gelinim Mutfakta sezon finalinde en yüksek puanı alan ve 5 altın bileziğin sahibi olan yarışmacı kim oldu? Haftanın en düşük puanını alan Gelinim Mutfakta yarışmacısı kim oldu? Sezon finali olduğundan dolayı bugün eleme yaşanmadı.
GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS PUANLAMASI
Gelinim Mutfak'ta günün en düşük puanını alan gelini 5 puan ile Dilek oldu. Günün en düşük puanını alan ikinci gelin 11 puan ile Neslihan oldu.
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi 15 puan ile Hatice oldu.
Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altının sahibi olan gelin 71 puan ile Elif oldu.
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?
Kıymet ve Neslihan haftanın düşük puanını aldılar.
En düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'dan elenen yarışmacı 42 puan ile Kıymet oldu.
Haftanın en yüksek puanını alıp, 5 altın bileziğin sahibi ise 69 puan ile Elif oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 21 MAYIS SON BÖLÜM PUANLAMASI NASILDI?
Kıymet ve Neslihan haftanın düşük puanını aldılar.
En düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'dan elenen yarışmacı 42 puan ile Kıymet oldu.
Haftanın en yüksek puanını alıp, 5 altın bileziğin sahibi ise 69 puan ile Elif oldu
GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?
1992 İstanbul doğumlu olan Hatice Karabulut, Gelinim Mutfakta yarışmasına 1. bölümden itibaren dahil olmuştu. Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 2012 yılında Hüseyin Karabulut'la hayatını birleştirmişti. Hüseyin- Hatice Karabulut çiftinin 4 yaşında İkranur ve 3 aylık İdil Erva adında 2 kız çocukları var.
Gelinim Mutfakta'nın ilk bölümlerinde en popüler isimlerinden olurken ani bir kararla programı bırakan Hatice Karabulut ve kayınvalidesi Hüsniye Karabulut daha hırslı bir şekilde programa yeniden başladılar.
GELİNİM MUTFAKTA ELİF KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'ya bu hafta katılan Elif Akçam, aslında eski bir yarışmacı. Programa 3. kez geri dönen Elif hemşire. 20 bilezik alan Elif, sessiz sakin ve ağırbaşlı bir karater. Sesini çok yükseltmeyen Elif üzerine çok gelinirse dişlerini göstermekten de çekinmiyor.
Hijyene de büyük önem veren Elif, daha önce iş saatleri yüzünden yarışmadan ayrılmıştı. Sezon finalinden önce de Ezgi ve Reyhan Hanım yerine yarışmaya katılan Elif, programa geri döndü.