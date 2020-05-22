Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Arka Sokaklar Hüsnü diziden ayrılıyor mu sorusu gündem oldu. Bir televizyon klasiği haline gelen Kanal D dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden birisi olan Hüsnü Çoban'ın öleceği iddia edildi. Hüsnü Çoban karakterinin koronavirüse yakalanması ve yoğun bakıma kaldırılmasının ardından Hüsnü Çoban öldü mü sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü sorusunun yanıtı!

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN ÖLDÜ MÜ?

Yapılan test sonucunda Hüsnü Çoban'ın koronavirüs olduğu anlaşıldı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Çoban'ın iyileşmesini beklerken hastaneden gelen kötü haberle herkes yıkıldı. Hastaneden gelen bu kötü haber herkesin aklına Özgür Ozan'ın diziden ayrılacağını akıllara getirdi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde Hüsnü Çoban, bir sabah ateşler içinde uyandı. Göğsü sıkışan ve nefes almakta zorlanmaya başladı.