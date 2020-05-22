Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Arka Sokaklar Hüsnü diziden ayrılıyor mu sorusu gündem oldu. Bir televizyon klasiği haline gelen Kanal D dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden birisi olan Hüsnü Çoban'ın öleceği iddia edildi. Hüsnü Çoban karakterinin koronavirüse yakalanması ve yoğun bakıma kaldırılmasının ardından Hüsnü Çoban öldü mü sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü sorusunun yanıtı!
ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN ÖLDÜ MÜ?
Yapılan test sonucunda Hüsnü Çoban'ın koronavirüs olduğu anlaşıldı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Çoban'ın iyileşmesini beklerken hastaneden gelen kötü haberle herkes yıkıldı. Hastaneden gelen bu kötü haber herkesin aklına Özgür Ozan'ın diziden ayrılacağını akıllara getirdi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde Hüsnü Çoban, bir sabah ateşler içinde uyandı. Göğsü sıkışan ve nefes almakta zorlanmaya başladı.
Çoban, hastalığı üşüttüğünü düşünerek önemsemedi. Oğlu Tekin'in hastaneye götürmesine de izin vermeyen Çoban'ın durumu daha da kötüleşti. Hüsnü Çoban, üşüttüğünü düşündüğü için zaten koronavirüs nedeniyle çok kalabalık olan hastaneye gitmek istemedi. Hüsnü'nün inadı üzerine çocukları Mesut komiserden yardım istedi.
Hüsnü için herkes tek yürek olurken, Korona Virüsü'nden kurtulup eski sağlığına yeniden kavuşup kavuşamayacağı merak konusu haline geldi. Tedavisini üstlenen sağlık görevlisi tarafından ''Maalesef Hüsnü beyi...'' sözlerinin işitilmesinin ardından ailesinin ve yakın dostlarının üzüntüden kahrolması gözler önüne seriliyor.
Hüsnü Çoban'ın ölüp ölmediği henüz belli olmadı.
ÖZGÜR OZAN KİMDİR?
Özgür Ozan, 14 Kasım 1966 tarihinde Bolu'da doğmuştur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur.
Özgür Ozan, İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda görev aldı. 1984 yılından beri oyunculuk kariyerini devam ettiren Özgür Ozan, 2002 yılında Selami karakterini canlandırdığı Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınmaktadır.
İşler Güçler, Sonsuz, Umut Yolcuları, Kavak Yelleri, Arka Sokaklar, Acemi Cadı, Çocuklar Ne Olacak, Kadın Terzisi, Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Zülküf ile Zarife, Dikkat bebek Var, Hırsızın Oğlu, Örümcek, Sibel, Sırılsıklam, Kaç Para Kaç, Ruhsar, Yanlış Saksının Çiçeği, Kolsuz Bebek, Gurbetçiler, Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi, Keriz, Git Başımdan gibi yapımlarda rol alan Özgür Ozan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü karakterine hayat vermektedir. Özgür Ozan, 1.80 metre boyunda, 78 kilo ve Akrep burcudur.