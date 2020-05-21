Esra Erol Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisi ile buluşuyor. Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda son dakika DNA testi sonucu bilgisi arka arkaya paylaşılıyor! Semiha'nın 5 yaşındaki küçük kızının babası Zafer mi yoksa Deniz mi? Nargüzel Celepoğlu 20 yıldır oğlu Uğurcan'a yalan söylediğini itiraf etti! DNA sonucuna göre Uğurcan Celepoğlu'nun babası kim?

ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE 21 MAYIS 2020 - TIKLA

Semiha Hanım, "Kocam Deniz Gelen, çocuğumu kaçırdı" dedi iddiaların odağındaki isim Esra Erol'da canlı yayınında akılalmaz iddialarda bulundu. 5 yaşındaki çocuğun babası kim? Deniz gelen mi yoksa Zafer Karakuş mu? DNA testi açıklanacak 5 yıllık gerçek ortaya çıkacak.

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Uğurcan'ın bugüne kadar hiç görmediği babasını Esra Erol buldu, milyonlar gözyaşlarına boğuldu. Ancak ikinci şok canlı yayında geldi. Ali Celepoğlu, "O benim çocuğum değil" sözleri ile herkesi şaşkına çevirdi. Yapılan DNA testi sonucuna göre; Ali Celepoğlu'nun Uğurcan'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Türkiye şimdi ikinci şoku yaşadı, Nargüzel Celepoğlu, Uğurcan'ın babasının Tokat'ta yaşayan Uğur Yazar olduğunu Esra Erol'da canlı yayınında itiraf etti. İddiaların odağındaki baba Uğur Yazar ve Uğurcan Celepoğlu 20 Mayıs Atv canlı yayınında ilk kez karşı karşıya geldi. Peki Uğurcan'ın babası Uğur Yazar mı? Esra Erol'da son dakika DNA testi sonucu 20 yıllık sırrı ortaya çıkartacak!