Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmada her hafta ödül oyunları ve konsey gecesi için kıyasıya rekabet yaşanıyor. Yarışmada yaşadığı kavgalar ve tartışmalarla sık sık gündeme gelen Yasin ise yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Survivor Yasin kimdir?
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜ HANGİ TAKIMIN OLDU?
Şampiyonluk yarışına doğru heyecanın giderek arttığı Survivor 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar erzak ve orman evi ödülü için parkurda karşı karşıya geldi. Gönüllüler'den Nisa'nın, Ünlüler'den Elif'in çıktığı mücadelede Nisa ile Elif aynı anda atışlarını tamamladı. Berabere biten oyun sonunda kamera kayıtları incelendi.
Rekabet dolu oyunu bu hafta 8 4 gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ERKEKLERDE BİREYSEL SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da çarşamba akşamları oynanan bireysel sembol ödülünde nefes kesen anlar yaşandı. Bu hafta Yasin, Barış, Berkan, Cemal Can ve Ardahan ve Sercan Yıldırım, Yunus Emre Özden oyun için parkurda yerini aldı.
Erkekler mücadelesinde bu hafta bireysel sembolü alan isim Ardahan oldu.
KADINLARDA BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Erkekler bireysel sembol mücadelesi sonrasında kadınlarda bireysel sembol oyunu oynandı. Aycan, Elif, Evrim ve Nisa'nin mücadele ettiği oyunda bu hafta kadınlarda sembol ödülünü kazanan isim Nisa oldu.