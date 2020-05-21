Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmada her hafta ödül oyunları ve konsey gecesi için kıyasıya rekabet yaşanıyor. Yarışmada yaşadığı kavgalar ve tartışmalarla sık sık gündeme gelen Yasin ise yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Survivor Yasin kimdir?

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.