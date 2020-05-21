Survivor Berkan kimdir kaç yaşında nereli? Survivor Berkan Karabulut kimdir?

Survivor Berkan Karabulut kimdir? Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Programın izleyicileri ise yarışmacılar hakkında araştırma yapıyor. Yarışmacıların özel hayatı merak ediliyor. Peki, Survivor Berkan Karabulut kimdir? Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, ödül oyunlarındaki performansı dikkat çeken Berkan Karabulut hakkındaki bilgiler!
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.
7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.
Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye katılma nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:
"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.
SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜ HANGİ TAKIMIN OLDU?
Şampiyonluk yarışına doğru heyecanın giderek arttığı Survivor 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar erzak ve orman evi ödülü için parkurda karşı karşıya geldi. Gönüllüler'den Nisa'nın, Ünlüler'den Elif'in çıktığı mücadelede Nisa ile Elif aynı anda atışlarını tamamladı. Berabere biten oyun sonunda kamera kayıtları incelendi.
Rekabet dolu oyunu bu hafta 8 4 gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ERKEKLERDE BİREYSEL SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da çarşamba akşamları oynanan bireysel sembol ödülünde nefes kesen anlar yaşandı. Bu hafta Yasin, Barış, Berkan, Cemal Can ve Ardahan ve Sercan Yıldırım, Yunus Emre Özden oyun için parkurda yerini aldı.
Erkekler mücadelesinde bu hafta bireysel sembolü alan isim Ardahan oldu.
KADINLARDA BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Erkekler bireysel sembol mücadelesi sonrasında kadınlarda bireysel sembol oyunu oynandı. Aycan, Elif, Evrim ve Nisa'nin mücadele ettiği oyunda bu hafta kadınlarda sembol ödülünü kazanan isim Nisa oldu.