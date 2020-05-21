Survivor Berkan kimdir kaç yaşında nereli? Survivor Berkan Karabulut kimdir?

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye katılma nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:

"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.