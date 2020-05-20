Eski eşim Zafer'den olan 5 yaşındaki kızımı şu anki eşim Deniz kaçırdı dedi, Deniz iddiaları yalanladı! 5 yaşındaki çocuğun babası kim? Semiha ve Deniz önceki gün Atv stüdyosunda karşı karşıya geldi ancak canlı yayın sonunda ortalık karıştı! Kızı Ebru'nun internetten tanıştığı Halil adlı şahıs tarafından kaçırıldığını iddia eden annenin büyük isyanı! 2 aydır kendisinden haber alınamayan Ebru Korkmaz nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

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Son dakika itirafı Esra Erol'da canlı yayınında herkesi şoke edecek! Atv canlı yayınında yayınlanan Esra Erol'da bugün (18 Mayıs Pazartesi) neler oluyor? Türkiye Uğurcan ve annesi Nargüzel Celepoğlu'nu izledi! Uğurcan'ın bugüne kadar hiç görmediği babasını Esra Erol buldu, milyonlar gözyaşlarına boğuldu. Ancak ikinci şok canlı yayında geldi. Ali Celepoğlu, "O benim çocuğum değil" sözleri ile herkesi şaşkına çevirdi.

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Yapılan DNA testi sonucuna göre; Ali Celepoğlu'nun Uğurcan'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Türkiye şimdi ikinci şoku yaşadı, Nargüzel Celepoğlu, Uğurcan'ın babasının Tokat'ta yaşayan Uğur Yazar olduğunu Esra Erol'da canlı yayınında itiraf etti. İddiaların odağındaki baba Uğur Yazar ve Uğurcan Celepoğlu 20 Mayıs Atv canlı yayınında ilk kez birbirini görecek!