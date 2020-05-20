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    • 20.05.2020 16:44
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    20 Mayıs 2020! Uğurcan Celepoğlu babasını ilk kez görüyor

    'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; 20 yıl sonra bir ilk yaşanacak! konuştu, tüm Türkiye Uğurcan ve annesini izledi! Uğurcan Celepoğlu babası 'ı ilk kez Esra Erol'da canlı yayınında görecek! Hepsi ve daha fazlası 20 Mayıs Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

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    Eski eşim Zafer'den olan 5 yaşındaki kızımı şu anki eşim Deniz kaçırdı dedi, Deniz iddiaları yalanladı! 5 yaşındaki çocuğun babası kim? Semiha ve Deniz önceki gün Atv stüdyosunda karşı karşıya geldi ancak canlı yayın sonunda ortalık karıştı! Kızı Ebru'nun internetten tanıştığı Halil adlı şahıs tarafından kaçırıldığını iddia eden annenin büyük isyanı! 2 aydır kendisinden haber alınamayan Ebru Korkmaz nerede? "'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ....

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    Son dakika itirafı Esra Erol'da canlı yayınında herkesi şoke edecek! ında yayınlanan Esra Erol'da bugün (18 Mayıs Pazartesi) neler oluyor? Türkiye Uğurcan ve annesi 'nu izledi! Uğurcan'ın bugüne kadar hiç görmediği babasını Esra Erol buldu, milyonlar gözyaşlarına boğuldu. Ancak ikinci şok canlı yayında geldi. Ali Celepoğlu, "O benim çocuğum değil" sözleri ile herkesi şaşkına çevirdi.

    ATV CANLI YAYIN

    Yapılan DNA testi sonucuna göre; Ali Celepoğlu'nun Uğurcan'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Türkiye şimdi ikinci şoku yaşadı, Nargüzel Celepoğlu, Uğurcan'ın babasının Tokat'ta yaşayan olduğunu Esra Erol'da canlı yayınında itiraf etti. İddiaların odağındaki baba Uğur Yazar ve Uğurcan Celepoğlu 20 Mayıs Atv canlı yayınında ilk kez birbirini görecek!

    Haberler Magazin Esra Erol Atv canlı yayın izle 20 Mayıs 2020! Uğurcan Celepoğlu babasını ilk kez görüyor
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