ÖZKAN UĞUR KİMDİR?



Müzisyen, bas gitarist, şarkıcı, aktör, perküsyoncu. Mazhar Fuat Özkan'ın Özkan'ı, Türkiye'nin en iyi bas gitaristlerinden biri ve oldukça başarılı bir aktördür. Oyunculukla müziği birlikte sürdüren ünlü müzisyen, kendisiyle yapılan röportajlarda müziğin kendisi için her zaman öncelikli bir yerde durduğunu dile getirmiştir. Nev-i şahsına münhasır kişiliği, sempatikliği ve canlı performanslardaki hareketliliğiyle oldukça renkli bir sanatçı profili çizmektedir. Kullandığı Fender Jazz Bass kendisine Barış Manço tarafından hediye edilmiştir.



Özkan Uğur 17 Ekim 1953'te ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Hurşit Uğur'dur. İlkokulu Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını çaldılar. Müzik hayatına 1970 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı.



Müzik hayatına Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971 senesinde Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başladı. 1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda bulunan Uğur bir süre sonra aynı yıl kurulan ve Erkin Koray'ın grubu olan ter'de çalmaya başladı. Ter'den sonra, askerden dönen Barış Manço'nun yeniden kurduğu Kurtalan Ekspres'e katılıp 1973–1975 yılları arasında dönem dönem onlarla çalıştı.



Edip Akbayram-Dostlar ve Seyhan Karabay-Kardaşlar kadrolarında da bulunan Uğur, 1975'te Ersen ve Dadaşlar'da çalmaya başladı. Uğur, 1976'da yine Fuat Güner-Mazhan Alanson liderliğinde kurulan İpucu Beşlisi'ne geçtiğinde müzikal yolculuğunda Anadolu Rock sayfasını kapatmış oluyordu. 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kuran Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le aynı müzikal dili konuşuyordu ve MFÖ'nün Özkan'ıydı. Hayatında başka projeler olsa da grubun ayrılmaz üyesiydi.