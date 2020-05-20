BERK KEKLİK KİMDİR?



Berk Keklik, 9 Mayıs 2000 yılında Sivas'ta doğdu. Annesi sınıf öğretmeni, babası eski Milli Güreşçidir. İlk öğretim hayatına Sivas'ta başlamıştır. Ortaokula başladığında, Devlet Tiyatroları kapsamında dönem oyunlarında yer aldı. Sivas Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Reklamcılık bölümünde eğitim hayatına devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'nda Selçuk Veysel Zurnazanlı, Murat Gökçer ve Halil Aydoğdu gibi Devlet Sanatçılarından birebir eğitim almıştır. Bu eğitimlerin ardından katıldığı tiyatro senaryosu yazım yarışmalarında dereceler yapmıştır. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi KısaKes Film Yarışması'nda "En İyi Senaryo" ödülünün sahibi olmuştur. Sosyal medya aracılığıyla ürettiği mizahi içeriklere bu süreçte başlamıştır. Aynı zamanda müzikle ilgisini de ürettiği içeriklerde kullanmıştır.



Doğukan Sarıtaş ile "Hevesim Yok" isimli müzik parçasını çıkarmıştır. Bu şarkının elde ettiği başarı sonrasında müzik alanında da kendisini kanıtlamıştır. "Duraktan Durağa" isimli yarışma programını başlattıktan sonra basında büyük yer edinmiştir. 2019: KısaKes Film Festivali Ödülü – "En İyi Senaryo" ödülünü aldı.



Yıllardır devam eden Ali İhsan Varol'un sunduğu "Kelime Oyunu" programında bir bölümü sunmuştur.