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    • 19.05.2020 22:48
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    • 19.05.2020 22:48
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    Son dakika: saat 19.19'da pencereden okudu

    Son dakika haberine göre, Usta sanatçı , saat 19.19'da evinin penceresine çıkarak okudu. Orhan Gencebay "Türkiye Cumhuriyeti devletimizin en büyük adımı atıldı. 'da benim doğduğum yerde, bu büyük adımı arkadaşları ile birlikte attı. Büyük gurur duyuyoruz" dedi.

    Gencebay pencereden İstiklal Marşı okudu

    Usta sanatçı , saat 19.19'da evinin penceresine çıkarak okudu.

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okudu. Sarıyer'de oturan usta sanatçı Orhan Gencebay da saat 19.19'da evinin penceresinden İstiklal Marşı okudu. Orhan Gencebay İstiklal Marşı okumayı bitirdikten sonra evinin penceresinde asılı olan Türk bayrağını öptü.



    Orhan Gencebay "Türkiye Cumhuriyeti devletimizin en büyük adımı atıldı. Samsun'da benim doğduğum yerde, Mustafa Kemal Atatürk bu büyük adımı arkadaşları ile birlikte attı. Büyük gurur duyuyoruz" dedi.

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