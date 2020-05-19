Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.05.2020 19:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2020 19:46
    ABONE OL

    Son dakika: 'de coşkusu: Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tüm yurtta İstikal Marşı okundu

    Son dakika haberine göre, Atatürk'ün 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümünde Tüm Başkan 'ın liderliğinde saat 19.19'da balkonlarından 'nı okudu. Başkan Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle saat 19.19'da İstiklal Marşı okumak için çağrıda bulunmuştu.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.




    Başkan Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da tüm stadyumların ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacağını belirterek, vatandaşları evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.












    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'de 19 Mayıs coşkusu: Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tüm yurtta İstikal Marşı okundu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri