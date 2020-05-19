TV 8 ekranlarına yayınlandığı günlere damgasını vuran Survivor'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Survivor'da iletişim oyunu heyecanı yaşandı. İki takım arasında kıran kırana geçen mücadeleyi hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Peki, Survivor iletişim oyunu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor voleybol maçını hangi takım kazandı?

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusu yanıt buldu. Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10-4 skorla Gönüllüler takımı oldu.