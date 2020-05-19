TV 8 ekranlarına yayınlandığı günlere damgasını vuran Survivor'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Survivor'da iletişim oyunu heyecanı yaşandı. İki takım arasında kıran kırana geçen mücadeleyi hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Peki, Survivor iletişim oyunu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor voleybol maçını hangi takım kazandı?
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusu yanıt buldu. Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10-4 skorla Gönüllüler takımı oldu.
18 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Ödülü 10'a 9 skorla Ünlüler takımı kazandı.
SURVİVOR'DA TAKIMLAR VE ADALAR NE ZAMAN BİRLEŞECEK?
Yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı heyecanla beklenen bu soruya yanıt verdi. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Bu konuyla ilgili hemen bilgiyi veriyorum. Ne zaman birleşeceğini merak ediyordunuz ve bu konuda hep sorular soruyordunuz. Bu sorunun cevabını verebilirim şu anda. Birleşme tarihini açıklıyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlar kamplarınız bu hafta birleşiyor." ifadelerini kullandı.
ZİPLİNE ÖDÜLÜ
Survivor'da gittikçe zorlaşan parkuların yanı sıra ödüllerin boyutu da artıyor. Acun Ilıcalı Survivor yeni ödülü ile bilgiler verirken yarışmacıları heyecanlandıran zipline ödülünden bahsetti. Bu ödülü Ünlüler takımı 10'a 9 kazandı ve keyifli bir gün geçirdi.
SURVİVOR 2020 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı arasında yapılan konseyde en fazla ismi çıkan yarışmacılar Mert ve Aycan olarak açıklanmıştı. İkinci dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından konseyde isim yazmak zorunda kalan gönüllüler ise Yasin'de karar kıldı.
4 kez ismi yazılan Yasin böyle bir şeyi beklemediğini ifade ederken geçtiğimiz hafta bazı isimlerden rica ettiği halde kendisini yazmadıklarını ancak bu hafta bir şey olmamasına rağmen kendisini yazdıklarını belirtti. Böylece haftanın eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin olarak şekillendi.