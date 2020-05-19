Ekranlarda izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Survivor'da bu akşam iki heyecan bir arada yaşandı. Öncesinde iki takım karşı karşıya gelerek iletişim oyununu kazanmak için büyük bir çaba sarf etti. Kıran kırana geçen mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10'a 4 ödülü kazanan takım oldu. Gecenin son anlarında iki takımın yarışmacıları Ada konseyinde bir araya geldi. Elenen isim için heyecan artarken izleyiciler Survivor kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 19 Mayıs Survivor SMS oylama sıralaması nasıl şekillendi? İşte eleme gecesine dair bilgiler

SURVİVOR'A BU HAFTA HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?

Survivor'da elenen isim belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı Ada konseyinde toplandı. Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismin Mert olduğunu açıkladı.