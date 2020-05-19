Ekranlarda izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Survivor'da bu akşam iki heyecan bir arada yaşandı. Öncesinde iki takım karşı karşıya gelerek iletişim oyununu kazanmak için büyük bir çaba sarf etti. Kıran kırana geçen mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10'a 4 ödülü kazanan takım oldu. Gecenin son anlarında iki takımın yarışmacıları Ada konseyinde bir araya geldi. Elenen isim için heyecan artarken izleyiciler Survivor kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 19 Mayıs Survivor SMS oylama sıralaması nasıl şekillendi? İşte eleme gecesine dair bilgiler
SURVİVOR'A BU HAFTA HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?
Survivor'da elenen isim belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı Ada konseyinde toplandı. Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismin Mert olduğunu açıkladı.
SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI
Survivor'da Gönüllüler takımından Barış Murat Yağcı SMS oylamasında birinci oldu. Barış eleme adayı olarak Cemal Can'ı gösterdi. Aynı zamanda Ünlüler Takımından Elif Yıldırım Gören SMS birincisi olarak açıklandı. Elif eleme adayı olarak Sercan'ı gösterdi.
Böylece Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Elenen isim ise Mert oldu.
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusu yanıt buldu. Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10-4 skorla Gönüllüler takımı oldu.
18 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Ödülü 10'a 9 skorla Ünlüler takımı kazandı.
SURVİVOR'DA TAKIMLAR VE ADALAR NE ZAMAN BİRLEŞECEK?
Yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı heyecanla beklenen bu soruya yanıt verdi. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Bu konuyla ilgili hemen bilgiyi veriyorum. Ne zaman birleşeceğini merak ediyordunuz ve bu konuda hep sorular soruyordunuz. Bu sorunun cevabını verebilirim şu anda. Birleşme tarihini açıklıyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlar kamplarınız bu hafta birleşiyor." ifadelerini kullandı.
ZİPLİNE ÖDÜLÜ
Survivor'da gittikçe zorlaşan parkuların yanı sıra ödüllerin boyutu da artıyor. Acun Ilıcalı Survivor yeni ödülü ile bilgiler verirken yarışmacıları heyecanlandıran zipline ödülünden bahsetti. Bu ödülü Ünlüler takımı 10'a 9 kazandı ve keyifli bir gün geçirdi.
SURVİVOR 2020 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı arasında yapılan konseyde en fazla ismi çıkan yarışmacılar Mert ve Aycan olarak açıklanmıştı. İkinci dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından konseyde isim yazmak zorunda kalan gönüllüler ise Yasin'de karar kıldı.
4 kez ismi yazılan Yasin böyle bir şeyi beklemediğini ifade ederken geçtiğimiz hafta bazı isimlerden rica ettiği halde kendisini yazmadıklarını ancak bu hafta bir şey olmamasına rağmen kendisini yazdıklarını belirtti. Böylece haftanın eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin olarak şekillendi.