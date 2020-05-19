Son dakika itirafı Esra Erol'da canlı yayınında herkesi şoke edecek! Atv canlı yayınında yayınlanan Esra Erol'da bugün (18 Mayıs Pazartesi) neler oluyor? Türkiye Uğurcan ve annesi Nargüzel Celepoğlu'nu izledi! Uğurcan'ın bugüne kadar hiç görmediği babasını Esra Erol buldu, milyonlar gözyaşlarına boğuldu. Ancak ikinci şok canlı yayında geldi. Ali Celepoğlu, "O benim çocuğum değil" sözleri ile herkesi şaşkına çevirdi. Yapılan DNA testi sonucuna göre; Ali Celepoğlu'nun Uğurcan'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Türkiye şimdi ikinci şoku yaşadı, Nargüzel Celepoğlu, Uğurcan'ın babasının Tokat'ta yaşayan Uğur Yazar olduğunu Esra Erol'da canlı yayınında itiraf etti. İddiaların odağındaki Uğur Yazar 19 Mayıs Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında anlattıklarıyla şoke edecek!

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 19 MAYIS 2020 - TIKLA

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Uğurcan'ın babası olduğu iddia edilen Uğur Yazar canlı yayında! Eski eşim Zafer'den olan 5 yaşındaki kızımı şu anki eşim Deniz kaçırdı dedi, Deniz iddiaları yalanladı! 5 yaşındaki çocuğun babası kim? Semiha ve Deniz stüdyoda karşı karşıya! Kızı Ebru'nun internetten tanıştığı Halil adlı şahıs tarafından kaçırıldığını iddia eden annenin büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

ATV CANLI YAYIN

Yusuf Helvacı, bir hafta evli kaldığı ve ardından kendisini terk eden Ebru Canpolat Helvacı'nın bulunması için atv'nin başarılı programı Esra Erol'daya katıldı. Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Yusuf Bey, sosyal medyadan tanıştığı ve evlendiği Ebru Hanım'ın hayatını kararttığını öne sürdü. Canlı yayında karı - kocanın büyük yüzleşmesi!

Yusuf Helvacı'nın büyük iddiası!

3 yıl önce eşini kaybeden ve kimsesi olmadığı anlatan Ebru Canpolat ile hayatını birleştiren Yusuf Helvacı iddiaya hayatının şokunu yaşadı.Kendisini Samsun'da yaşlı bir kadına bakan birisi olarak tanıtan Ebru Hanım'ın evlilik vaadiyle bir çok kişiyi dolandırdığını öne sürüldü. "Karım Ebru ile sadece bir hafta aynı evde yaşadık,Ebru benim gibi çok kişiyi evlilik vaadiyle dolandırmış benimle evlenmesinin tek nedeni benden nafaka almakmış!" diyen Yusuf Helvacı, evde tüfeği olduğu için eşinin kendisinden şikayetçi olduğunu iddia etti. Ankara'da hayatını liseye giden kızıyla devam ettiren Yusuf Helvacı, eşinin kendisine 30 Mart 2020'de nikah olur olmaz şahitlerin önünde ben nafaka almak için evlendim,dediğini öne sürdü. Kızının bu evlilik yüzünden evden ayrıldığını belirten Helvacı, Ebru Hanım'ın 6 Nisan'da evi terk ettiğini anlattı.