DOYA DOYA MODA SU KİMDİR?

Aslen İranlı olan Su Baher, İstanbul'da öğrenci. Bir süredir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Yarışmanın en çok kolye alan isimlerden biri olan Su Baher, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. İstanbul'a ilk günlerde bir kafelerde çalıştıktan sonra ajansa kaydoldu. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Ailesinden uzak olması nedeniyle yarışmada duygusal anlar yaşayan Su Baher, zaman zaman geleneksel yemekleri jüri üyelerine ve arkadaşlarına yapıyor.

Su Baher gerçek yaşını sakladı mı?

Su Baher, yarışmaya geldiği ilk gün 21 yaşında olduğunu ifade etmişi ve bunu sık sık yarışmada hatırlatmıştı ancak programın 30 Nisan'da yayınlanacak olan bölümüne dair ipuçları veren Doya Doya Moda fragmanındaki diyaloglar merak uyandırdı. Kemal Doğulu'nun sorusu üzerine Emel'in çok üzerine gidildiğini ifade etmesi 'gerçek yaşını sakladı mı?' sorularına neden oldu.