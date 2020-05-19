Doya Doya Moda gündüz kuşağında severek izlenen yarışmalardan biri. Her gün puanlama yaparak günün birincileri belli olurken Cuma günleri de haftanın finali yapılıyor. Her Cuma en düşük puanı alan yarışmacı elenirken Pazartesi yeni bir yarışmacı katılıyor. Tartışmaların da eksik olmadığı Doya Doya Moda'da 19 Mayıs günün birincisi hangi yarışmacılar oldu? Stili beğenilmediği için en düşük puana hangi yarışmacı layık görüldü? Hayatı en çok merak edilen Doya Doya Moda Su hakkındaki bilgileri de haberimizde bulabilirsiniz.
DOYA DOYA MODA 18 MAYIS GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Betül ve Su 15 puan ile günün birinciliğini paylaştı.
Emel: 4
Sündüz: 8
Tuğçe: 3
Gamze: 6
Hanzade: 5
DOYA DOYA MODA SU KİMDİR?
Aslen İranlı olan Su Baher, İstanbul'da öğrenci. Bir süredir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Yarışmanın en çok kolye alan isimlerden biri olan Su Baher, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. İstanbul'a ilk günlerde bir kafelerde çalıştıktan sonra ajansa kaydoldu. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Ailesinden uzak olması nedeniyle yarışmada duygusal anlar yaşayan Su Baher, zaman zaman geleneksel yemekleri jüri üyelerine ve arkadaşlarına yapıyor.
Su Baher gerçek yaşını sakladı mı?
Su Baher, yarışmaya geldiği ilk gün 21 yaşında olduğunu ifade etmişi ve bunu sık sık yarışmada hatırlatmıştı ancak programın 30 Nisan'da yayınlanacak olan bölümüne dair ipuçları veren Doya Doya Moda fragmanındaki diyaloglar merak uyandırdı. Kemal Doğulu'nun sorusu üzerine Emel'in çok üzerine gidildiğini ifade etmesi 'gerçek yaşını sakladı mı?' sorularına neden oldu.