Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal ve Ece Alton'un başrollerini paylaştığı ve Yeşilçam filmleri arasında sevilerek izlenen Garip filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler Garip filmi ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, Garip filmi oyuncuları kimlerdir? Garip konusu nedir? İşte filme dair merak edilenler...
GARİP OYUNCULARI
Kemal Sunal, Kemal
Ece Alton, Fatoş
Fatoş Sezer, Naci Akman'ın Eşi
Reha Yurdakul, Kemal'in Arkadaşı
Sevil Üstekin, Ev Sahibi Şaheser Hanım
Aslan Altın, Naci Akman
Tuncer Sevi, Kemal'in Galatasaraylı Arkadaşı
Necdet Yakın, 13 Çocuğu Olan Adam
Osman F. Seden, Yapımcı
GARİP KONUSU
Yeşilçam'ın futbol kökenli sinemacılarından Memduh Ün'ün filminde Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, yanına alır, sevgiyle büyütür. Kemal Sunal, bebeğin altını değiştirirken, "Sen Galatasaraylısın galiba, onlar da hemen su koyverirler", ya da bebek ağlayınca, "Tamam sen kesin Galatasaraylısın, onlar da çok ağlar" demektedir. Büyüyünce cin gibi kız olur bu ufaklık ancak babasının "telkinleri" doğrultusunda Galatasaraylıdır. Baba-kız birlikte maça giderler. Ün, net biçimde Beşiktaş sempatizanı bir film olan Garipe bol bol futbol görüntüsü serpiştirir. Kullanılan dökümanter ve canlandırma görüntülerinin tamamına yakını, Gol Kralındakilerin aynısıdır.
GARİP FİLMİ KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Memduh Ün'ün yönetmenliğini yaptığı 1986 yapımı Garip filminin çekimleri başta İstanbul'un Beşiktaş semti olmak üzere pek çok ilçesinde gerçekleştirilmiştir.