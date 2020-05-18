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    • 18.05.2020 16:41
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    İZLE! 'da canlı yayınında son dakika itirafı! sonucu şoke etmişti...

    Son dakika itirafı 'da canlı yayınında herkesi şoke edecek! ında yayınlanan Esra Erol'da bugün (18 Mayıs Pazartesi) neler oluyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Türkiye Uğurcan ve annesi 'nu izledi! Uğurcan'ın bugüne kadar hiç görmediği babasını Esra Erol buldu! Ali Celepoğlu, "O benim çocuğum değil" dedi, yapılan nin sonucu herkesi şoke etti! İkinci şaşırtan son dakika gelişmesine hazır mısınız? Nargüzel Celepoğlu, Esra Erol'da canlı yayınında itiraf edecek! Uğurcan'ın babası kim? Hepsi ve daha fazlası 18 Mayıs 2020 Pazartesi Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Son dakika itirafı 'da canlı yayınında herkesi şoke edecek! ında yayınlanan Esra Erol'da bugün (18 Mayıs Pazartesi) neler oluyor? Türkiye Uğurcan ve annesi 'nu izledi! Uğurcan'ın bugüne kadar hiç görmediği babasını Esra Erol buldu, milyonlar gözyaşlarına boğuldu. Ancak ikinci şok canlı yayında geldi. Ali Celepoğlu, "O benim çocuğum değil" sözleri ile herkesi şaşkına çevirdi. Yapılan sonucuna göre; Ali Celepoğlu'nun Uğurcan'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Türkiye şimdi ikinci şoku yaşayacak! Nargüzel Celepoğlu, Uğurcan'ın babasını Esra Erol'da canlı yayınında itiraf ediyor!

    ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 18 MAYIS 2020 - TIKLA

    Yusuf Helvacı, bir hafta evli kaldığı ve ardından kendisini terk eden Ebru Canpolat Helvacı'nın bulunması için atv'nin başarılı programı Esra Erol'daya katıldı. Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Yusuf Bey, sosyal medyadan tanıştığı ve evlendiği Ebru Hanım'ın hayatını kararttığını öne sürdü. Canlı yayında karı - kocanın büyük yüzleşmesi!

    ATV CANLI YAYIN

    Yusuf Helvacı'nın büyük iddiası!

    3 yıl önce eşini kaybeden ve kimsesi olmadığı anlatan Ebru Canpolat ile hayatını birleştiren Yusuf Helvacı iddiaya hayatının şokunu yaşadı.Kendisini Samsun'da yaşlı bir kadına bakan birisi olarak tanıtan Ebru Hanım'ın evlilik vaadiyle bir çok kişiyi dolandırdığını öne sürüldü. "Karım Ebru ile sadece bir hafta aynı evde yaşadık,Ebru benim gibi çok kişiyi evlilik vaadiyle dolandırmış benimle evlenmesinin tek nedeni benden nafaka almakmış!" diyen Yusuf Helvacı, evde tüfeği olduğu için eşinin kendisinden şikayetçi olduğunu iddia etti. Ankara'da hayatını liseye giden kızıyla devam ettiren Yusuf Helvacı, eşinin kendisine 30 Mart 2020'de nikah olur olmaz şahitlerin önünde ben nafaka almak için evlendim,dediğini öne sürdü. Kızının bu evlilik yüzünden evden ayrıldığını belirten Helvacı, Ebru Hanım'ın 6 Nisan'da evi terk ettiğini anlattı.

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