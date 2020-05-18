Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Haftanın tüm günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan yarışma programında dün akşam Gönüllüler takımı Yasin'i eleme adayı olarak gösterdi. Ayrıca Acun Ilıcalı izleyicilerin merakla beklediği bazı soruların yanıtı verdi. Bilindiği üzere Survivor'da takımlar ve adalar ne zaman birleşecek sorusunun yanıtı merak konusuydu. Acun Ilıcalı herkesin heyecanla beklediği bu tarihi dün akşam duyurdu.

SURVİVOR'DA TAKIMLAR VE ADALAR NE ZAMAN BİRLEŞECEK?

Yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı heyecanla beklenen bu soruya yanıt verdi. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Bu konuyla ilgili hemen bilgiyi veriyorum. Ne zaman birleşeceğini merak ediyordunuz ve bu konuda hep sorular soruyordunuz. Bu sorunun cevabını verebilirim şu anda. Birleşme tarihini açıklıyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlar kamplarınız bu hafta birleşiyor." ifadelerini kullandı.