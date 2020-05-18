Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Haftanın tüm günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan yarışma programında dün akşam Gönüllüler takımı Yasin'i eleme adayı olarak gösterdi. Ayrıca Acun Ilıcalı izleyicilerin merakla beklediği bazı soruların yanıtı verdi. Bilindiği üzere Survivor'da takımlar ve adalar ne zaman birleşecek sorusunun yanıtı merak konusuydu. Acun Ilıcalı herkesin heyecanla beklediği bu tarihi dün akşam duyurdu.
SURVİVOR'DA TAKIMLAR VE ADALAR NE ZAMAN BİRLEŞECEK?
Yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı heyecanla beklenen bu soruya yanıt verdi. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Bu konuyla ilgili hemen bilgiyi veriyorum. Ne zaman birleşeceğini merak ediyordunuz ve bu konuda hep sorular soruyordunuz. Bu sorunun cevabını verebilirim şu anda. Birleşme tarihini açıklıyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlar kamplarınız bu hafta birleşiyor." ifadelerini kullandı.
ZİPLİNE ÖDÜLÜ MÜJDESİ
Survivor'da gittikçe zorlaşan parkuların yanı sıra ödüllerin boyutu da artıyor. Acun Ilıcalı Survivor yeni ödülü ile bilgiler verirken yarışmacıları heyecanlandıran zipline ödülünden bahsetti.
18 Mayıs'ta oynanacak olan oyunun ödülü; Survivor zipline ödülü ile ilgili araştırmalar başladı. Büyük ödül için heyecan sürüyor.
ZIPLINE NE DEMEK?
Ülkemizde popülaritesini arttıran zipline, belli yüksekliğe sahip bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat ile gerekli önemler alınarak kendi ağırlığınızla ve yer çekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir.
Tekerlekli bir makaranın çelik halata bağlanmasıyla hızlanan zipline hattında, yaklaşık saatte 50-60 kilometre hıza ulaşabilir. Bu hız, zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır. Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.
Dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı zipline'i Güney Afrika'dadır. Yüksekliği 280 m., uzunluğu 2 km, en yüksek hızı saatte 160 km'dir. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru Antalya`nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik parkur 4 ayrı hattan oluşuyor.
Doğal Zipline Hatları
Dağ, tepe, ağaç, vadi arasına kurulan hatlardır.
Yapay Zipline Hatları
Çelik platform, çatılar, ahşap platformlar, betonarme yapılar arasına kurulan hatlardır.
SURVIVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
SURVİVOR 2020 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı arasında yapılan konseyde en fazla ismi çıkan yarışmacılar Mert ve Aycan olarak açıklanmıştı. İkinci dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından konseyde isim yazmak zorunda kalan gönüllüler ise Yasin'de karar kıldı.
4 kez ismi yazılan Yasin böyle bir şeyi beklemediğini ifade ederken geçtiğimiz hafta bazı isimlerden rica ettiği halde kendisini yazmadıklarını ancak bu hafta bir şey olmamasına rağmen kendisini yazdıklarını belirtti. Böylece haftanın eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin olarak şekillendi.