Zipline nedir? Acun Ilıcalı’dan “Survivor zipline ödülü” müjdesi!

ZIPLINE NE DEMEK?



Ülkemizde popülaritesini arttıran zipline, belli yüksekliğe sahip bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat ile gerekli önemler alınarak kendi ağırlığınızla ve yer çekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir. Tekerlekli bir makaranın çelik halata bağlanmasıyla hızlanan zipline hattında, yaklaşık saatte 50-60 kilometre hıza ulaşabilir. Bu hız, zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır. Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.



Dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı zipline'i Güney Afrika'dadır. Yüksekliği 280 m., uzunluğu 2 km, en yüksek hızı saatte 160 km'dir. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru Antalya`nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik parkur 4 ayrı hattan oluşuyor.

Doğal Zipline Hatları

Dağ, tepe, ağaç, vadi arasına kurulan hatlardır.

Yapay Zipline Hatları

Çelik platform, çatılar, ahşap platformlar, betonarme yapılar arasına kurulan hatlardır.

Zipline Hattı Oluşturulurken Nelere Dikkat Edilir ?

Zipline hatlarını oluşturma sırasında temel etken hattın uzunluğudur.

Aynı zamanda kurulacak zipline hattının güzargahı üzerindeki engelleyici etkenler (ağaçlar, binalar, tepeler, su birikintisi, vadi ve uçurumlar, yüksek gerilim hatları, trafiğe açık yollar, vb.) dikkate alınır.

Uzunluklarına Göre Zipline Hatları;

Kısa zipline hatları: 50m ile 100m arasında (emniyetli)

Orta ölçekli zipline hatları: 100m ile 350 m arasında (emniyetli)

Uzun zipline hatları: 350m ile 2 km arasında (emniyetli)

Zipline oyun parkları: 50m.'den kısa mesafeler (emniyetsiz)



Zipline Hatları Oluşturulurken Dikket Edilen Diğer Unsurlar:

Kısa, orta ve uzun ölçekli zipline hatlarını birbirinden ayıran faktörler hatların uzunluğu ve kullanılacak olan ekipmanların değişimidir.

Hatların uzunluğuna göre kullanılan çelik halatların dayanım güçleri ve yolcunun havada geçireceği süreye bağlı olarak kullanılan harnes tipleride değişmektedir.



Talepler doğrultusunda oluşturulan zipline hatlarında yolcunun iniş alanına ulaştığı hızda değişkenlik gösterir.Hız dikkate alınarak kullanılan fren sistemleri de değişir.

Kurulan platformların taşıyıcı özellikleri, uzun mesafeli zipline hattı ile kısa mesafeli zipline hattına kurulan çelik platformların dayanıklıkları ve ağırlıkları güvenlik düzeyi ön planda tutulacak şekilde değişmektedir.

Platformların kurulum süresi bu etkenlere bağlı olarak uzar yada kısalır.