Survivor'da bugün eleme adayı kim? Cumartesi akşamı oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler olmuş ve eleme adayı olarak Mert ve Aycan'ın isimleri yazılmıştı. Takımda yapılan oylamada eşitlik çıkması nedeniyle iki yarışmacı birden eleme adayı olarak potoya girerken bu akşam oynanacak olan oyunu Ünlüler takımının kaybetmesi durumunda Aycan ya da Mert veda edecek. Peki Survivor 17 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da ünlüler takımının baştan beri yaptığı yanlış strateji nedeniyle şu anda takım 5 kişi kaldı ve dün akşam Yunus Emre'nin yaptığı davranışlar da iki eleme adayı birden çıktı.