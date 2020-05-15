'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinin kariyeri için çok önemli olduğunu vurgulayan Wilma Elles, "Benim için çok özel ve kariyerim açısında en doğru projelerden. Projede çalıştığım bütün arkadaşlarım birer star olarak kariyerlerine devam ediyorlar" dedi. "Kariyerin için çıplaklık gerektiren sahnelerde oynar mısın?" sorusuna 33 yaşındaki oyuncu, "Proje konusunda seçici olmaya çalışıyorum ama çıplaklık içeren filmleri düşünmüyorum. Gelen teklifleri de geri çevirdim. Bikinili projelerde yer almıyorum" yanıtını verdi.