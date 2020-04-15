Wilma Elles 18 odalı otelini satışa çıkardı! İşte fiyatı...
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle hayatımıza giren ve kariyerine Türkiye'de devam eden Wilma Elles, oyunculuk performansı, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla ilgi çekmeyi başarmıştı. Almanya'dan gelerek ülkemizde şöhreti yakalayan Wilma Elles, Türkiye'den yatırım amacıyla aldığı apart oteli, işletmesinin kendisinde kalması şartıyla satışa çıkardı. İşte Wilma Elles'in satışa çıkardığı 18 odalı otelinin fiyatı...
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle hayatımıza giren ve kariyerine Türkiye'de devam eden Wilma Elles, oyunculuk performansı, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla ilgi çekmeyi başarmıştı. Almanya'dan gelerek ülkemizde şöhreti yakalayan Wilma Elles, Türkiye'den yatırım amacıyla aldığı apart oteli, işletmesinin kendisinde kalması şartıyla satışa çıkardı.