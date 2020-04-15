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Wilma Elles 18 odalı otelini satışa çıkardı! İşte fiyatı...

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle hayatımıza giren ve kariyerine Türkiye'de devam eden Wilma Elles, oyunculuk performansı, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla ilgi çekmeyi başarmıştı. Almanya'dan gelerek ülkemizde şöhreti yakalayan Wilma Elles, Türkiye'den yatırım amacıyla aldığı apart oteli, işletmesinin kendisinde kalması şartıyla satışa çıkardı. İşte Wilma Elles'in satışa çıkardığı 18 odalı otelinin fiyatı...

15.04.2020 14:00 - Son Güncelleme: 15.04.2020 14:00
Wilma Elles 18 odalı otelini satışa çıkardı! İşte fiyatı...

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle hayatımıza giren ve kariyerine Türkiye'de devam eden Wilma Elles, oyunculuk performansı, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla ilgi çekmeyi başarmıştı. Almanya'dan gelerek ülkemizde şöhreti yakalayan Wilma Elles, Türkiye'den yatırım amacıyla aldığı apart oteli, işletmesinin kendisinde kalması şartıyla satışa çıkardı.

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Wilma Elles 18 odalı otelini satışa çıkardı! İşte fiyatı...

İş insanı Kerem Göğüş'le dini nikâhla evlenen oyuncunun, bu evlilikten Milat ve Melodi adında ikiz çocukları oldu. Fakat her şey yolunda gitmedi.

Wilma Elles 18 odalı otelini satışa çıkardı! İşte fiyatı...

Wilma Elles, aşk hayatında yaşadığı sorunların ardından çocuklarını da alarak Almanya'ya döndü. Güzel oyuncu şimdilerde tüm işlerini Köln şehrinden yönetiyor.


Wilma Elles 18 odalı otelini satışa çıkardı! İşte fiyatı...

Hürriyet'in haberine göre; bu işlerden biri de Elles'in yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Beşiktaş'taki 18 odalı apart otel... Oyuncu, banka kredisiyle aldığı oteli bir süre önce el altından satışa çıkardı.

Wilma Elles 18 odalı otelini satışa çıkardı! İşte fiyatı...

Halihazırda faaliyette olan otele tam 11 milyon lira fiyat biçti! Bankaya olan 5 milyon liralık borcunu kapatması gereken Elles, otele alıcı çıkmayınca rakamda indirim yaptı ve fiyatı 9 milyon liraya düşürdü.

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