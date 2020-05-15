MİRA MUHTARZADE KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasına sonradan dahil olan Mira Muhtarzade, aslen İranlı ve 23 yaşında. Moda ile ilgilenen Mira Muhtarzade, modellik yapıyor. 3 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.64 boyunda Mira Muhtarzade, 72 kilo, 42-44 beden giyiyor. Yarışmaya katıldığı ilk gün hayatı hakkında bilgiler veren Mira Muhtarzade, "Kendimi bildim bileli modayla ilgileniyorum. Mesleğim gereği modayı yakından takip ediyorum. Tarzıma güveniyorum ve burada şampiyon olmaya geldim. İnşallah şampiyon ben olacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

DOYA DOYA MODA HANZADE NUH KİMDİR?



Doya Doya Moda'nın yeni yüzlerinden olan Hanzade Nuh'un hayatıyla ilgili bilgiler merak ediliyor.

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Hanzade Nuh, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor ancak aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. "Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum."

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?



Doya Doya Moda'da geçen hafta veda eden isim en az puanı alan Mezküre oldu. Son ikiye kalan Su, 5 kolye almasına rağmen potaya kalacak kadar kötü giyinmesi nedeniyle Kemal Doğulu tarafından eleştirildi.

Doya Doya Moda'nın 8 Mayıs 2020 tarihli son bölümünde haftanın kazananı belli oldu. Emel, Betül, Su, Mira, Sündüz, Hanzade ve Mezküre haftanın en şıkı olabilmek için yarıştı. 65 puanla Betül haftanın birincisi olarak altın kolyeyi almaya hak kazandı.