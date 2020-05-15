Lenfoma tedavisi gören oğlu Pars'ı yaklaşık bir ay önce kaybeden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından çiçek açan orkidesini paylaşan Şallı, yazdığı notla yürek burktu.
Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, 17 Nisan'da lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Ebru Şallı, bugün sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.
"ÇİÇEĞİM BU DEFA YAVRUSUYLA AÇIYOR"
Instagram hesabının hikaye kısmından camının kenarına koyduğu çiçeklerinin fotoğrafını paylaşarak "Her çiçeğim hep yeniden açar hiç solmaz, bu defa yavrusuyla açıyor" notunu yazdı.
OĞLUNUN SON GÜNÜNÜ ANLATMIŞTI
Oğlunun vefatından sonra Ayşe Arman'a röportaj veren Ebru Şallı, oğlunun vefat ettiği günü şu sözlerle anlatmıştı: Melek gibi uyuyordu orada. Böyle bir güzellik olamaz. 5 gün görmemiştim, 5 günde o kirpikler, saçlar, kaşlar uzamıştı sanki. O güzel yüzü pespembeydi, o kadar güzeldi ki… Bir melek gibi, inanılmaz huzurlu uyuyordu orada… Elleri gamzeliydi oğlumun, çok tatlıydı ellerindeki gamzeler… Ellerinden öptüm onu… Sıkı sıkı sarıldım, kokladım… Harun, giremedi. Sarıldım, sarıldım, öptüm… Uyanacak gibiydi.
MEZARINA NEDEN O NOTU YAZDIRDI?
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarına yazdırdığı notu şu sözlerle anlattı: Şu anda da saçma belki ama "Üşüyor mu, aç mı?" diye düşünüyorum. Tabii ki makul bir açıklaması yok ama, "Beni çok özler, o bensiz ne yapar ki?" diyorum. Ben ilaçlarını filan verirken, gözlerimin içine bakardı, o kadar güvenirdi bana. Şimdi tabi düşünmeden edemiyorum: "Korkuyor mu? Üşüyor mu? Karanlıkta mı? Aydınlıkta mı? Nerede?" O yüzden, "Ponçik benimlesin!" yazdım o gün. "Nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Annen seni bırakmayacak, hep yanında…