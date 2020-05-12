RAMAZAN İMSAKİYE
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Pınar Altuğ, Ebru Şallı'ya yorum yapan saygısız takipçiye dayanamadı! 'İnsan demek de hata ama!'

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile milyonların sevgisini kazanan 45 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, Ebru Şallı'nın verdiği bir röportajın altına saygısızca yorum yapan sosyal medya kullanıcısına dayanamadı ve tepki gösterdi. Ebru Şallı, oğlu Pars'ı kaybetmesinin ardından sessizliğini geçtiğimiz günlerde bozdu. Şallı'nın oğlunun kaybının ardından yaşadıkları sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Altuğ, bir sosyal medya kullanıcısının "Bu karnı çıkmasın, çatlamasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı?" yorumuna son derece haklı ve sert bir tepki verdi. Pınar Altuğ, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından kızı Su ile Instagram'dan yaptığı paylaşımlara saygısızca yorum yapan bir başka kullanıcıya da, "Allah senin belanı versin kendi bokunda boğul inşallah!" şeklinde yanıt vermişti!

12.05.2020 09:54 - Son Güncelleme: 12.05.2020 10:54
Pınar Altuğ, Ebru Şallı'ya yorum yapan saygısız takipçiye dayanamadı! 'İnsan demek de hata ama!'

Çocukar Duymasın dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, Ebru Şallı'nın ropörtajına saygısızca yorum yapan takipçiye sert tepki verdi.

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Pınar Altuğ, Ebru Şallı'ya yorum yapan saygısız takipçiye dayanamadı! 'İnsan demek de hata ama!'

Ebru Şallı, oğlu Pars'ın ölümünün ardından sürdürdüğü sessizliğini geçen gün verdiği bir röportaj ile bozdu. Şallı'nın oğlunun kaybının ardından yaşadıkları sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bunların altına yapılan yorumlardan bazıları ise son derece saygısız ve ciddiyetten uzak oldu.

Pınar Altuğ, Ebru Şallı'ya yorum yapan saygısız takipçiye dayanamadı! 'İnsan demek de hata ama!'

Bu yorumlardan birine kayıtsız kalamayan Pınar Altuğ, Şallı'nın röportajının altına yapılmış "Bu karnı çıkmasın, çatlamasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı?" yoruma son derece haklı ve sert bir tepki verdi.

Pınar Altuğ, Ebru Şallı'ya yorum yapan saygısız takipçiye dayanamadı! 'İnsan demek de hata ama!'

Pınar Altuğ şunları yazdı: "Gerçekten bu kadar kalpsiz, bu kadar kötü olabilir mi bir insan? Bence insan demek de hata ama!"

Pınar Altuğ, Ebru Şallı'ya yorum yapan saygısız takipçiye dayanamadı! 'İnsan demek de hata ama!'

Ebru Şallıkısa süre önce oğlu Pars'ı lenf kanseri sebebiyle kaybetti. Acı haberin ardından evine kapanan Ebru Şallı Ayşe Arman'a konuştu.

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