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Pınar Altuğ, Ebru Şallı'ya yorum yapan saygısız takipçiye dayanamadı! 'İnsan demek de hata ama!'

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile milyonların sevgisini kazanan 45 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, Ebru Şallı'nın verdiği bir röportajın altına saygısızca yorum yapan sosyal medya kullanıcısına dayanamadı ve tepki gösterdi. Ebru Şallı, oğlu Pars'ı kaybetmesinin ardından sessizliğini geçtiğimiz günlerde bozdu. Şallı'nın oğlunun kaybının ardından yaşadıkları sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Altuğ, bir sosyal medya kullanıcısının "Bu karnı çıkmasın, çatlamasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı?" yorumuna son derece haklı ve sert bir tepki verdi. Pınar Altuğ, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından kızı Su ile Instagram'dan yaptığı paylaşımlara saygısızca yorum yapan bir başka kullanıcıya da, "Allah senin belanı versin kendi bokunda boğul inşallah!" şeklinde yanıt vermişti!

12.05.2020 09:54 - Son Güncelleme: 12.05.2020 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





