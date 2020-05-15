Jülide Ateş kimdir? Ece Üner Jülide Ateş'e ne dedi? Jülide Ateş kaç yaşında?

JÜLİDE ATEŞ KİMDİR?



Başarılı sunucu, subay bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak 1971'de Elâzığ'da dünyaya geldi. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Lisanslı yelken ve basketbol sporları ile de ilgilenen Ateş, 1990 yılında Türkiye güzeli seçildi. 1990 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu.

İlk televizyon deneyimine 1992'de Star Haber'i sunmaya başladı. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.



ÖZEL HAYATI



Jülide Ateş, İlk evliliğini 1995 yılında iş adamı Cemal Özgörkey ile yaptı. Sadece 6 ay sürdü. Daha sonra Sabah gazetesinin Dış Haberler servisinde çalışan gazeteci Emre İskeçeli ile 11 Temmuz 2001'de Washington'da evlendi fakat şu an boşanma aşamasında. Çiftin bir tane de çocukları vardır.