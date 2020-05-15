Jülide Ateş kimdir? Ece Üner Jülide Ateş'e ne dedi? Jülide Ateş kaç yaşında?

Ece Üner Armağan Çağlayan'ın programında sorularını cevaplarken ve hayatından bahsederken Jülide Ateş ile ilgili de anılarını anlattı. Kahkahalara boğulan ikilinin sohbeti severek izlendi. İzleyemeyenler ise konuşulanları merak ederek gündemde sıkça araştırmaya başladı. 1990'de yapılan yarışmada "Türkiye Güzeli" seçilen Jülide Ateş'in hayatına dair merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
ECE ÜNER JÜLİDE ATEŞ İLE İLGİLİ NE DEDİ?
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.
Spikerliğe başladığı günleri anlatan Üner, Jülide Ateş'le ilgili ilginç bir anısını paylaştığı sırada Armağan Çağlayan'la birlikte kahkahalara boğuldu.
Üner'in anlattığı Jülide Ateş anısı şöyle:
"2014'te ilk Show Ana Haberi sunmaya başladığımda gençtim, yaşım küçüktü. Çok röportaj talebi geliyordu ve röportajlarda şöyle diyordum:
'Nevşin Mengü, şu, bu, biz alandan geliyoruz. Bir gün Alibeyköy su baskınında, ertesi gün depremde, ertesi gün savaşta, cephede. Artık öyle Türkiye güzeli olup haber sunmak yok' dedim, iki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım."
JÜLİDE ATEŞ KİMDİR?
Başarılı sunucu, subay bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak 1971'de Elâzığ'da dünyaya geldi. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.
Lisanslı yelken ve basketbol sporları ile de ilgilenen Ateş, 1990 yılında Türkiye güzeli seçildi. 1990 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu.
İlk televizyon deneyimine 1992'de Star Haber'i sunmaya başladı. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.
ÖZEL HAYATI
Jülide Ateş, İlk evliliğini 1995 yılında iş adamı Cemal Özgörkey ile yaptı. Sadece 6 ay sürdü. Daha sonra Sabah gazetesinin Dış Haberler servisinde çalışan gazeteci Emre İskeçeli ile 11 Temmuz 2001'de Washington'da evlendi fakat şu an boşanma aşamasında. Çiftin bir tane de çocukları vardır.
JÜLİDE ATEŞ'İN KARİYERİ
1990'de yapılan yarışmada "Türkiye Güzeli" seçildi. 1991 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu.
Jülide Ateş, 1992 yılında Star Haber'e, 1994 yılında Kanal D'ye, 1996 yılında ise TGRT'ye transfer oldu ve bu kanallarda ana haber bültenini sundu. 2006 yılında ise TGRT'nin satılması sebebiyle bu kanaldan ayrıldı.
2000'de Türk Dil Kurumu tarafından "Onur Ödülü" aldı. 2007 yılında Kanal 1'e geçip bu kanaldan ayrıldı.
9 Şubat 2009 tarihinde TRT 2'e geçti. 2011 yılında CNN Türk'e geçip bu kanaldan ayrıldı. 2012 yılında Star TV'de Celal Pir ile sabahları Bugün isimli haber programını sunmuştur. Star TV'nin kardeşi: NTV'ye transfer olmuştur.
1992-1994: Star TV1992-1994: Teleon TV (ortak yayın)
1994-1995: Kanal D
1996-2006: TGRT
2007: Kanal 1
2009-2010: TRT 2
2011: CNN Türk
2012: Star TV
2012-2014: NTV
2014-2015: Habertürk
2015-2018: Show TV