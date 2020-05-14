1.5 YILDIR AYNI EVDE OTURUYORLARDI



Bülent Cankurt'un haberinde; "Dominik'te dış dünya ile iletişimi yasak olduğu için her şeyden habersiz olan Sercan, İstanbul'a döndüğünde neye uğradığına şaşıracak! Burada, hem evden atıldığını hem de sevgilisinden olduğunu öğrenecek olan Sercan'ın o anki yüz ifadesini çok merak ediyorum doğrusu. Bu arada Sercan ile sevgilisi Elif Aydın ile yaklaşık 1.5 yıldır Zekeriyaköy'de lüks bir sitede oturuyordu. Medeniyetten uzak bir adada, aç susuz, hayatta kalmaya çalışmasına rağmen çapkınlıktan vazgeçmeyen Sercan'a bu yaşayacakları büyük bir ders olacaktır herhalde." yazıyordu.