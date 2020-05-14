Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım'ın eski sevgilisi Elif Aydın, 'Nisa ile çıkan aşk haberlerinin ardından Sercan Yıldırım gıyabında evden kovuldu' iddialarını yalanladı. Sabah'ta yer alan habere göre Survivor Ünlüler Takımı'nda yarışan Sercan Yıldırım'ın, Gönüllüler Takımı'ndan Nisa Bölükbaşı ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından, İstanbul'da birlikte yaşadığı sevgilisi Elif Aydın'dan şaşırtan bir hamle gelmişti. İddiaya göre aşk hayatındaki hızı ile dikkat çeken Sercan Yıldırım'ı, sevgilisi Elif Aydın terk etmiş, evdeki bütün eşyalarını da Yıldırım'ın Bursa'da yaşayan ailesinin evine göndermişti. Ancak Aydın, konuyla ilgili haberlerin doğru olmadığını ifade etti.
"TAMAMI ASILSIZ"
Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgilisi Elif Aydın, iddialara sosyal medya hesabından, "Herkese merhaba. Bu sabah Sercan ve benim ile ilgili çıkan haberler tamamen asılsızdır. Survivor öncesi bizim ilişkimiz bitmişti. Bu haber hem bizi hem de aileleri üzecek bir iftiradır. Bu tarz haberlere taviz verilmemelidir. İzinsiz ve yalan haber olduğu için de gerekli yerlere bildirilecektir." şeklinde yanıt verdi.
Sabah'ın haberine göre, 'Ada Çapkını' Sercan, Dominik'ten İstanbul'a döndüğünde hayatının şokunu yaşayacaktı. Çünkü kendisini 15 Şubat'ta Dominik'e uğurlayan sevgilisi Elif Aydın, çıkan aşk haberlerinin ardından, gıyabında da olsa Sercan'ı kapının önüne koydu! Önceki gün birlikte yaşadıkları evden Sercan'ın pılısını pırtısını toplayıp, bir kamyonla Bursa'ya ailesinin evine yolladı!
1.5 YILDIR AYNI EVDE OTURUYORLARDI
Bülent Cankurt'un haberinde; "Dominik'te dış dünya ile iletişimi yasak olduğu için her şeyden habersiz olan Sercan, İstanbul'a döndüğünde neye uğradığına şaşıracak! Burada, hem evden atıldığını hem de sevgilisinden olduğunu öğrenecek olan Sercan'ın o anki yüz ifadesini çok merak ediyorum doğrusu. Bu arada Sercan ile sevgilisi Elif Aydın ile yaklaşık 1.5 yıldır Zekeriyaköy'de lüks bir sitede oturuyordu. Medeniyetten uzak bir adada, aç susuz, hayatta kalmaya çalışmasına rağmen çapkınlıktan vazgeçmeyen Sercan'a bu yaşayacakları büyük bir ders olacaktır herhalde." yazıyordu.
SURVİVOR SERCAN KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.