Sen Kimsin oyuncuları kimdir? Sen Kimsin filmi konusu nedir?

Sen Kimsin filmi oyuncuları kimdir? Sen Kimsin filmi konusu nedir? Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak Sen Kimsin filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Komedi ve dram türündeki filmde, Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail'in başından geçen olaylar konu ediniyor. Birbirinden yıldız isimlerin yer aldığı filmin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. İşte, Sen Kimsin filmi konusu ve oyuncuları!

SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır.