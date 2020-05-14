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    • 14.05.2020 18:39
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    • 14.05.2020 18:39
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    oyuncuları kimdir? Sen Kimsin filmi konusu nedir?

    Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşan oyuncuları kimdir? Sen Kimsin filmi konusu nedir? Yerli ve yabancı filmler izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelecek ve oyuncuları merak konusu oldu. Yıldız oyuncularla dolu kadrosu dikkat çeken film, hem komedi hem dram türündeki konusuyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

    Sen Kimsin oyuncuları kimdir? Sen Kimsin filmi konusu nedir?

    Sen Kimsin filmi oyuncuları kimdir? Sen Kimsin filmi konusu nedir? Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak Sen Kimsin filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Komedi ve dram türündeki filmde, Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail'in başından geçen olaylar konu ediniyor. Birbirinden yıldız isimlerin yer aldığı filmin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. İşte, Sen Kimsin filmi konusu ve oyuncuları!

    SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır.

    SEN KİMSİN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

    Yönetmen: Ozan Açıktan

    Oyuncular: Tolga Çevik, Köksal Engür, Pelin Körmükçü, Toprak Sergen, Zeynep Özder

    Tür: Komedi

    Yapım Yılı: 2012

    Vizyon Tarihi: 2 Mart 2012 Cuma

    Senaryo: Tolga Çevik
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