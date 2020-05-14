Şark Bülbülü konusu nedir? Şark Bülbülü oyuncuları kimdir? Şark Bülbülü nerede çekildi? Türkiye'nin sinema ustası Kemal Sunal'ın kadrosunda bulunduğu Şark Bülbülü filmi yeniden izleyicilerle buluşuyor. Filmin yayınlanmasıyla birlikte Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte, sevilen filmin oyuncu kadrosu!

ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU NEDİR?

Şark Bülbülü, sevdiği kadınla evlenebilmek için gereken başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın hikayesini konu ediyor. Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evlenecekleri günün hayalini kuran genç bir adamdır. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Yoksul bir adam olan Şaban'ın, evlenmeleri için gereken başlık parasının bulması gerekmektedir.