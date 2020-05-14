Şark Bülbülü konusu nedir? Şark Bülbülü oyuncuları kimdir? Şark Bülbülü nerede çekildi? Türkiye'nin sinema ustası Kemal Sunal'ın kadrosunda bulunduğu Şark Bülbülü filmi yeniden izleyicilerle buluşuyor. Filmin yayınlanmasıyla birlikte Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte, sevilen filmin oyuncu kadrosu!
ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU NEDİR?
Şark Bülbülü, sevdiği kadınla evlenebilmek için gereken başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın hikayesini konu ediyor. Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evlenecekleri günün hayalini kuran genç bir adamdır. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Yoksul bir adam olan Şaban'ın, evlenmeleri için gereken başlık parasının bulması gerekmektedir.
Bu sırada Zülfo Ağa, Hatice'ye göz koymuştur ve zenginliği ile Hatice'nin babasının aklını çeker. Şaban'ı da köyden kovan Zülfo Ağa'nın önünde artık bir engel kalmamıştır. Köyden kovulunca çareyi İstanbul'a gitmekte bulan Şaban, gereken parayı biriktirmek için türlü işlerde çalışır. İstanbul'da yaşadığı tesadüfler sonucu kendisini sahnelerde bulan Şaban'ı artık herkes Şaban Ballıses olarak tanımaktadır. Artık zengin bir adam olan Şaban, geçmişin intikamını almak için koyulduğu köye gitmeye karar verir.
ŞARK BÜLBÜLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?
Şark Bülbülü filminin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır.
ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI
Kemal Sunal- Şaban Ballıses
Ayşen Cansev- Hatice
Ayşen Gruda– Fethi'nin Kız Kardeşi
Osman Alyanak– Haydar
Sırrı Elitaş– Zülfo Ağa
Dinçer Çekmez– Gazino Patronu Fethi Bey
Selim Naşit –Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı
Yadigar Ejder – Mazlum
İhsan Yüce – Muhtar
Yavuz Karakaş – Arap Cemal
Zeki Sezer – Plaj Doktoru
Muzaffer Civan – Seyyar Köfteci
Ahmet Açan – Noter
Ahmet Turgutlu – Bulaşıkçı Memo
Bahri Ateş – Şıh Hazretleri
Niyazi Gökdere – Zülfo Ağa'nın Adamı
Cevdet Balıkçı – Otel Bekçisi
Abdi Algül – Zülfo Ağa'nın Adamı
Murat Tok – İmam
Yüksel Sezgin
Yüksel Gözen
Dündar Aydınlı – Mafya
Giray Alpan – Gazino Görevlisi
Levent Öktem – Gazino Müdürü
Yaşar Şener – Halil Ağa
İhsan Özenç – Film Şirketi Yetkilisi