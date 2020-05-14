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    • 14.05.2020 19:03
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    • 14.05.2020 19:03
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    konusu nedir? kimdir? ?

    konusu nedir? kimdir? Türk sinemasının klasikleri arasında bulunan ? Her yayınlandığında izleyicileri kahkahalara sokan, Kemal Sunal’ın klasikleşmiş filmlerinden birisi olan ve oyuncuları merak ediliyor. İşte, film hakkında merak edilen tüm bilgiler!

    Şark Bülbülü konusu nedir? Şark Bülbülü oyuncuları kimdir? Şark Bülbülü nerede çekildi?

    Şark Bülbülü konusu nedir? Şark Bülbülü oyuncuları kimdir? Şark Bülbülü nerede çekildi? Türkiye'nin sinema ustası Kemal Sunal'ın kadrosunda bulunduğu Şark Bülbülü filmi yeniden izleyicilerle buluşuyor. Filmin yayınlanmasıyla birlikte Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte, sevilen filmin oyuncu kadrosu!

    ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU NEDİR?

    Şark Bülbülü, sevdiği kadınla evlenebilmek için gereken başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın hikayesini konu ediyor. Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evlenecekleri günün hayalini kuran genç bir adamdır. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Yoksul bir adam olan Şaban'ın, evlenmeleri için gereken başlık parasının bulması gerekmektedir.

    Bu sırada Zülfo Ağa, Hatice'ye göz koymuştur ve zenginliği ile Hatice'nin babasının aklını çeker. Şaban'ı da köyden kovan Zülfo Ağa'nın önünde artık bir engel kalmamıştır. Köyden kovulunca çareyi İstanbul'a gitmekte bulan Şaban, gereken parayı biriktirmek için türlü işlerde çalışır. İstanbul'da yaşadığı tesadüfler sonucu kendisini sahnelerde bulan Şaban'ı artık herkes Şaban Ballıses olarak tanımaktadır. Artık zengin bir adam olan Şaban, geçmişin intikamını almak için koyulduğu köye gitmeye karar verir.

    ŞARK BÜLBÜLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Şark Bülbülü filminin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır.

    ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI

    Kemal Sunal- Şaban Ballıses

    Ayşen Cansev- Hatice

    Ayşen Gruda– Fethi'nin Kız Kardeşi

    Osman Alyanak– Haydar

    Sırrı Elitaş– Zülfo Ağa

    Dinçer Çekmez– Gazino Patronu Fethi Bey

    Selim Naşit –Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

    Yadigar Ejder – Mazlum

    İhsan Yüce – Muhtar

    Yavuz Karakaş – Arap Cemal

    Zeki Sezer – Plaj Doktoru

    Muzaffer Civan – Seyyar Köfteci

    Ahmet Açan – Noter

    Ahmet Turgutlu – Bulaşıkçı Memo

    Bahri Ateş – Şıh Hazretleri

    Niyazi Gökdere – Zülfo Ağa'nın Adamı

    Cevdet Balıkçı – Otel Bekçisi

    Abdi Algül – Zülfo Ağa'nın Adamı

    Murat Tok – İmam

    Yüksel Sezgin

    Yüksel Gözen

    Dündar Aydınlı – Mafya

    Giray Alpan – Gazino Görevlisi

    Levent Öktem – Gazino Müdürü

    Yaşar Şener – Halil Ağa

    İhsan Özenç – Film Şirketi Yetkilisi
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