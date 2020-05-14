RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Sercan Yıldırım'a sevgili şoku! Ada çapkını Sercan Yıldırım kovuldu! Sevgilisi pılısını pırtısını toplayıp...

Survivor 2020 yarışmacısı Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumuz soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ve sahadaki süratiyle tanınan Sercan Yıldırım'ın aşk hayatındaki hızına da yetişilmiyor. Aşk defteri bi hayli kabarık olan Survivor Ünlüler Takımı'nda yarışan Sercan Yıldırım adada da rahat durmadı. Sercan Yıldırım'ın Survivor'ın genç isimlerinden Nisa Bölükbaşı ile aşk dedikodularına karışması Sercan Yıldırım'ı evinden sevgilisinden etti...

14.05.2020 10:29 - Son Güncelleme: 14.05.2020 10:45
Survivor Sercan Yıldırım'a sevgili şoku! Ada çapkını Sercan Yıldırım kovuldu

Sahadaki süratiyle tanınan futbolcu Sercan Yıldırım'ın aşk hayatındaki hızına da yetişilmiyor! Survivor Ünlüler Takımı'nda yarışan Sercan, konuşulanlara göre adada da huyundan vazgeçmedi. Survivor'ın çok konuşulan isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım'ın adada adı Nisa ile aşk dedikodularına karıştı.

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Survivor Sercan Yıldırım'a sevgili şoku! Ada çapkını Sercan Yıldırım kovuldu

Sosyal medyada da bu iddia büyük bir yankı bulurken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Çünkü Sercan'ın adada kullandığı bardakta yan yana işli S ve N harfi var.

Survivor Sercan Yıldırım'a sevgili şoku! Ada çapkını Sercan Yıldırım kovuldu

'Ada Çapkını' Sercan, Dominik'ten İstanbul'a döndüğünde hayatının şokunu yaşayacak!

Survivor Sercan Yıldırım'a sevgili şoku! Ada çapkını Sercan Yıldırım kovuldu

Sabah'ın haberine göre; Çünkü kendisini 15 Şubat'ta Dominik'e uğurlayan sevgilisi Elif Aydın, çıkan aşk haberlerinin ardından, gıyabında da olsa Sercan'ı kapının önüne koydu! Önceki gün birlikte yaşadıkları evden Sercan'ın pılısını pırtısını toplayıp, bir kamyonla Bursa'ya ailesinin evine yolladı!

Survivor Sercan Yıldırım'a sevgili şoku! Ada çapkını Sercan Yıldırım kovuldu

1.5 YILDIR AYNI EVDE OTURUYORLARDI

Dominik'te dış dünya ile iletişimi yasak olduğu için her şeyden habersiz olan Sercan, İstanbul'a döndüğünde neye uğradığına şaşıracak! Burada, hem evden atıldığını hem de sevgilisinden olduğunu öğrenecek olan Sercan'ın o anki yüz ifadesini çok merak ediyorum doğrusu. Bu arada Sercan ile sevgilisi Elif Aydın ile yaklaşık 1.5 yıldır Zekeriyaköy'de lüks bir sitede oturuyordu. Medeniyetten uzak bir adada, aç susuz, hayatta kalmaya çalışmasına rağmen çapkınlıktan vazgeçmeyen Sercan'a bu yaşayacakları büyük bir ders olacaktır herhalde.

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