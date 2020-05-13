Şahika Ercümen'den Survivor itirafı! Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu: Felaketti!
Survivor 2017'de yer alan serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'den itiraf geldi. "Survivor'ı çok fazla takip edemiyorum. Bana çok uzun geliyor. 7'de başlayıp 12'lere falan kadar gidiyor." diyen Ercümen, "Benim zamanımda sürekli insanlar birbirine bağırıyordu. Benim olduğum Survivor felaketti" itirafıyla çok konuşuldu.
13.05.2020 12:46
- Son Güncelleme: 13.05.2020 13:09
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