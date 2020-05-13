Şahika Ercümen'den Survivor itirafı! Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu: Felaketti!

'BÖYLE ŞEYLERDE ÇOK HEYECANLANIYORUM'

Geçen yıl 19 Mayıs'ın 100. yılını kutlamak için özel bir şey yapmak benim için hayal gibi bir şeydi. Böyle günleri önemsiyorum. Ben bir rekor kırmış kadar heyecanlanıyorum böyle günlerde. Bu seneyi pas geçmek benim için bir burukluk oldu.