RAMAZAN İMSAKİYE
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Şahika Ercümen'den Survivor itirafı! Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu: Felaketti!

Survivor 2017'de yer alan serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'den itiraf geldi. "Survivor'ı çok fazla takip edemiyorum. Bana çok uzun geliyor. 7'de başlayıp 12'lere falan kadar gidiyor." diyen Ercümen, "Benim zamanımda sürekli insanlar birbirine bağırıyordu. Benim olduğum Survivor felaketti" itirafıyla çok konuşuldu.

13.05.2020 12:46 - Son Güncelleme: 13.05.2020 13:09
Şahika Ercümen'den Survivor itirafı! Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu: Felaketti!

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Spor Arena Instagram canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu. Milli sporcu Şahika Ercümen, kendisinin yarıştığı 2017 yılındaki Survivor'un felaket olduğunu itiraf etti. İşte Ercümen'in açıklamaları...

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Şahika Ercümen'den Survivor itirafı! Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu: Felaketti!

Herhalde evden en az çıkan kişilerden birisiyim. Sadece aşağıdaki kedileri beslemeye çıkıyorum. Şu ana kadar yapamadığım şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Ailemle birlikte vakit geçiyor zaten.

Şahika Ercümen'den Survivor itirafı! Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu: Felaketti!

'NASIL OLACAK HİÇ BİLMİYORUM'
Antrenman konusunda çok enteresan bir süreç yaşıyoruz. Yüzücüler aylardır havuza giremedi. Nasıl telafisini yapacağız hiç bilmiyorum. Ne kadar evden çalışsak da nasıl olacak bilmiyorum. O yüzden erkenden form tutmak istemiyorum. Bir kere sudan uzağız.

Şahika Ercümen'den Survivor itirafı! Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu: Felaketti!

'YAPACAĞIM İLK ŞEY...'
En çok suyu özledim. Sudan hiç bu kadar uzak kalmamıştım. Çıkınca yapacağım ilk şey kendimi suya atmak olacak. Kulaç atmadan, palet vurmadan hiç bu kadar vakit geçirmemiştim.

Şahika Ercümen'den Survivor itirafı! Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu: Felaketti!

'BÖYLE ŞEYLERDE ÇOK HEYECANLANIYORUM'
Geçen yıl 19 Mayıs'ın 100. yılını kutlamak için özel bir şey yapmak benim için hayal gibi bir şeydi. Böyle günleri önemsiyorum. Ben bir rekor kırmış kadar heyecanlanıyorum böyle günlerde. Bu seneyi pas geçmek benim için bir burukluk oldu.

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